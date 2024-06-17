Уменьшает давление воды: как и когда прочищать душевую воронку

Отложения жесткой воды, которые накапливаются внутри душевой воронки, могут забить отверстия, откуда выходит вода, ухудшая работу прибора и вызывая проблемы с сантехникой в будущем. Это одна из причин, обуславливающая необходимость регулярного очищения душевой воронки.

О том, как эффективно почистить душевую воронку и как это правильно делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Как часто чистить душевую воронку

Все источники водоснабжения содержат кальций, магний и другие минералы, создающие отложение жесткой воды. Когда эти минералы накапливаются в вашей душевой воронке и вокруг нее, они оставляют меловой осадок, называемый известковым налетом.

Помимо грязного вида эта пленка может повлиять на давление воды и стать проблемой для сантехники. Грязь, оседающая на насадке, также создает благоприятную среду для размножения бактерий и микробов.

В то же время регулярность очищения душевой воронки зависит от жесткости воды. Общая рекомендация - чистить устройство по меньшей мере раз в месяц, но если вода жесткая, возможно, это придется делать чаще - поскольку жесткая вода богата кальцием и известью, она засоряет душевую воронку быстрее, чем мягкая.

Среди признаков того, что душевую воронку нужно чистить - душ не обеспечивает сильный и постоянный напор воды, а также на внешней стороне воронки появляется плесень или известковый налет.

Как чистить душевую воронку

В перерывах между глубокой очисткой можно проводить быструю точечную очистку душевой воронки в рамках регулярного ухода за ванной комнатой, протирая раз в неделю, чтобы предотвратить накопление грязи и налета.

Для тщательной очистки нужны следующие вещи:

салфетка из микрофибры;

белый уксус;

старая зубная щетка или скребок;

зубочистка или шпилька (для прочистки, если нужно);

моющее средство для посуды;

тазик или ведро (для съемной душевой воронки);

пакет с застежкой (для несъемной душевой воронки);

канцелярская резинка или резинка для волос (для несъемной душевой воронки).

Как сделать средство для очищения душевой воронки

Начните с приготовления раствора из равных частей теплой воды и белого уксуса. Мелисса Попинг, основательница The Chemical Free Home, рекомендует использовать уксус для чистки, а не стандартный пищевой, поскольку он немного кислее и лучше справляется с очисткой.

Белый уксус можно заменить лимонным соком или яблочным уксусом. Если ваша душевая съемная насадка, открутите ее и окуните в ведро, наполненное водно-уксусным раствором.

Если ваша душевая насадка не снимается - вы также можете погрузить ее в пакет с застежкой, наполненный раствором воды и белого уксуса в одинаковых пропорциях, и завязать его резинкой.

После замачивания следует пропустить горячую воду через форсунки на несколько минут, чтобы смыть размягченные отложения, а затем - почистить сантехнический прибор зубной щеткой или скребком, пока не будет удален весь известковый налет.

Если полностью очистить форсунки трудно, советуют сделать пасту из пищевой соды и воды и почистить форсунки старой зубной щеткой, протерев в конце душевую лейку салфеткой из микрофибры.

Как почистить душевую воронку (фото: Freepik)

Другой способ - сделать раствор пищевой соды, уксуса и масла чайного дерева. Раствор следует нанести на форсунки душевой лейки с помощью зубной щетки, а затем прочистить отверстия с помощью швейной иглы. Закончив, протрите поверхность тряпкой из микрофибры.

Если вы намочили, почистили и вытерли форсунки душевой лейки, а она все равно не работает должным образом, возможно, вам нужно почистить сетчатый фильтр.

Для этого вам придется открутить насадку, поскольку фильтровальная сетка находится между насадкой и водопроводной трубой. Затем выполните следующие шаги:

осторожно снимите фильтровальную сетку пинцетом;

очистите ее раствором из равных частей уксуса и воды старой зубной щеткой;

окуните фильтр под воду на одну минуту и протрите его салфеткой из микрофибры;

установите фильтр на место и прикрутите насадку на душевую кабину.

Следует отметить, что сетчатый фильтр для душа следует заменять каждые 12 месяцев, чтобы обеспечить правильную очистку воды.