Уменьшает давление воды: как и когда прочищать душевую воронку
Отложения жесткой воды, которые накапливаются внутри душевой воронки, могут забить отверстия, откуда выходит вода, ухудшая работу прибора и вызывая проблемы с сантехникой в будущем. Это одна из причин, обуславливающая необходимость регулярного очищения душевой воронки.
О том, как эффективно почистить душевую воронку и как это правильно делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart.
Как часто чистить душевую воронку
Все источники водоснабжения содержат кальций, магний и другие минералы, создающие отложение жесткой воды. Когда эти минералы накапливаются в вашей душевой воронке и вокруг нее, они оставляют меловой осадок, называемый известковым налетом.
Помимо грязного вида эта пленка может повлиять на давление воды и стать проблемой для сантехники. Грязь, оседающая на насадке, также создает благоприятную среду для размножения бактерий и микробов.
В то же время регулярность очищения душевой воронки зависит от жесткости воды. Общая рекомендация - чистить устройство по меньшей мере раз в месяц, но если вода жесткая, возможно, это придется делать чаще - поскольку жесткая вода богата кальцием и известью, она засоряет душевую воронку быстрее, чем мягкая.
Среди признаков того, что душевую воронку нужно чистить - душ не обеспечивает сильный и постоянный напор воды, а также на внешней стороне воронки появляется плесень или известковый налет.
Как чистить душевую воронку
В перерывах между глубокой очисткой можно проводить быструю точечную очистку душевой воронки в рамках регулярного ухода за ванной комнатой, протирая раз в неделю, чтобы предотвратить накопление грязи и налета.
Для тщательной очистки нужны следующие вещи:
салфетка из микрофибры;
- белый уксус;
- старая зубная щетка или скребок;
- зубочистка или шпилька (для прочистки, если нужно);
- моющее средство для посуды;
- тазик или ведро (для съемной душевой воронки);
- пакет с застежкой (для несъемной душевой воронки);
- канцелярская резинка или резинка для волос (для несъемной душевой воронки).
Как сделать средство для очищения душевой воронки
Начните с приготовления раствора из равных частей теплой воды и белого уксуса. Мелисса Попинг, основательница The Chemical Free Home, рекомендует использовать уксус для чистки, а не стандартный пищевой, поскольку он немного кислее и лучше справляется с очисткой.
Белый уксус можно заменить лимонным соком или яблочным уксусом. Если ваша душевая съемная насадка, открутите ее и окуните в ведро, наполненное водно-уксусным раствором.
Если ваша душевая насадка не снимается - вы также можете погрузить ее в пакет с застежкой, наполненный раствором воды и белого уксуса в одинаковых пропорциях, и завязать его резинкой.
После замачивания следует пропустить горячую воду через форсунки на несколько минут, чтобы смыть размягченные отложения, а затем - почистить сантехнический прибор зубной щеткой или скребком, пока не будет удален весь известковый налет.
Если полностью очистить форсунки трудно, советуют сделать пасту из пищевой соды и воды и почистить форсунки старой зубной щеткой, протерев в конце душевую лейку салфеткой из микрофибры.
Как почистить душевую воронку (фото: Freepik)
Другой способ - сделать раствор пищевой соды, уксуса и масла чайного дерева. Раствор следует нанести на форсунки душевой лейки с помощью зубной щетки, а затем прочистить отверстия с помощью швейной иглы. Закончив, протрите поверхность тряпкой из микрофибры.
Если вы намочили, почистили и вытерли форсунки душевой лейки, а она все равно не работает должным образом, возможно, вам нужно почистить сетчатый фильтр.
Для этого вам придется открутить насадку, поскольку фильтровальная сетка находится между насадкой и водопроводной трубой. Затем выполните следующие шаги:
- осторожно снимите фильтровальную сетку пинцетом;
- очистите ее раствором из равных частей уксуса и воды старой зубной щеткой;
- окуните фильтр под воду на одну минуту и протрите его салфеткой из микрофибры;
- установите фильтр на место и прикрутите насадку на душевую кабину.
Следует отметить, что сетчатый фильтр для душа следует заменять каждые 12 месяцев, чтобы обеспечить правильную очистку воды.
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