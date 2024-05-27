Уничтожить микробы, но не краску: домашние способы почистить ванну
Если не чистить ванну регулярно, в ней может образоваться мыльный осадок, бактерии и даже плесень. К счастью, большинство материалов для ванн, включая фарфор, стеклопластик, каменную смолу и акрил, можно чистить с помощью бытовых ингредиентов, таких как пищевая сода, уксус и вода.
О том, как правильно чистить ванную домашними средствами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart.
Как часто чистить ванну
Как утверждает Кэти Диллс, представительница компании "The Cleaning Authority", чтобы предотвратить образование мыльного налета и плесени, следует стараться глубоко очищать ванну и душ по меньшей мере раз в две недели.
А в промежутках между глубокими чистками полезно хотя бы раз в неделю вытирать ванну, особенно если вы пользуетесь ею каждый день.
Как чистить ванную домашними средствами
Для того чтобы почистить большинство ванн, понадобятся следующие вещи:
- миска;
- бутылка с распылителем;
- салфетка из микрофибры;
- вода;
- пищевая сода;
- мыло для посуды;
- дистиллированный белый уксус.
Как чистить акриловую ванну
Акрил - нежный материал, и чистить его следует осторожно. Никогда не используйте отбеливатели или агрессивные химические средства для акрила, поскольку они могут повредить его. Очистка с помощью домашних средств происходит следующим образом:
- намочите ванную теплой водой;
- в миске смешайте пищевую соду, воду и каплю моющего средства до образования пасты;
- нанесите пасту на мокрую ванную губкой и осторожно вотрите круговыми движениями;
- оставьте на 15 минут;
- вытрите тряпкой из микрофибры, смоченной в горячей воде;
- промойте ванну, чтобы удалить остатки средства.
Как почистить акриловую ванну (иллюстрация: Freepik)
Как чистить фарфоровую ванну
Соучредитель компании по производству натуральных моющих средств, Дженнифер Парнелл, говорит, что фарфоровую ванну можно чистить так же, как и акриловую.
Будьте осторожны, не используйте абразивные инструменты или агрессивные химические средства, такие как отбеливатели, которые могут повредить поверхностный слой.
- намочите ванную теплой водой;
- в миске смешайте пищевую соду, воду и каплю моющего средства до образования однородной пасты без "песчинок";
- нанесите пасту на мокрую ванну мягкой губкой и осторожно вотрите круговыми движениями;
- подождите 15 минут;
- вытрите тряпкой из микрофибры, смоченной в горячей воде;
- промойте ванну.
Как почистить стеклопластиковую ванну
Как отмечает Кэти Дилс, стеклопластиковые ванны можно чистить пищевой содой, водой и дистиллированным белым уксусом. Процедура очистки стеклопластиковой ванны следующая:
- смочите ванную теплой водой;
- в пульверизаторе смешайте в равных частях дистиллированный белый уксус и теплую воду;
- опрыскайте смесью ванну;
- посыпьте ванную пищевой содой и оставьте ее примерно на 10 минут;
- тщательно сотрите соду салфеткой из микрофибры до чистоты;
- промойте ванну теплой водой, чтобы удалить остатки средства.
Как очистить ванну из каменной смолы
Избегайте использования кислотных чистящих поверхностей из каменной смолы, поскольку кислотность может разъесть покрытие. Выбирайте смесь воды и мыла для посуды:
- намочите ванную теплой водой;
- в миске смешайте теплую воду и несколько капель средства для посуды;
- потрите ванную тряпкой из микрофибры или мягкой губкой;
- промойте ванную теплой водой, чтобы удалить остатки средства, и тщательно высушите.
Советы по уходу за ванной
Чтобы ванна оставалась блестящей в перерывах между глубокими чистками, помните об этих советах:
- ополаскивайте ванну после каждого использования и вытирайте стенки ванны;
- распыляйте мягкий универсальный очиститель и протирайте ванну между глубокими чистками;
- удаляйте пятна, как только заметили их;
- не чистите ванны абразивными инструментами или агрессивными химикатами;
- если в ванной есть вытяжка, включите ее на время купания и оставьте работать в течение 20 минут после использования ванны, чтобы убрать излишнюю влагу из воздуха.
Кстати, раньше мы писали о том, что можно почистить старой зубной щеткой.
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