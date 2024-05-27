Уничтожить микробы, но не краску: домашние способы почистить ванну

Если не чистить ванну регулярно, в ней может образоваться мыльный осадок, бактерии и даже плесень. К счастью, большинство материалов для ванн, включая фарфор, стеклопластик, каменную смолу и акрил, можно чистить с помощью бытовых ингредиентов, таких как пищевая сода, уксус и вода.

О том, как правильно чистить ванную домашними средствами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Как часто чистить ванну

Как утверждает Кэти Диллс, представительница компании "The Cleaning Authority", чтобы предотвратить образование мыльного налета и плесени, следует стараться глубоко очищать ванну и душ по меньшей мере раз в две недели.

А в промежутках между глубокими чистками полезно хотя бы раз в неделю вытирать ванну, особенно если вы пользуетесь ею каждый день.

Как чистить ванную домашними средствами

Для того чтобы почистить большинство ванн, понадобятся следующие вещи:

миска;

бутылка с распылителем;

салфетка из микрофибры;

вода;

пищевая сода;

мыло для посуды;

дистиллированный белый уксус.

Как чистить акриловую ванну

Акрил - нежный материал, и чистить его следует осторожно. Никогда не используйте отбеливатели или агрессивные химические средства для акрила, поскольку они могут повредить его. Очистка с помощью домашних средств происходит следующим образом:

намочите ванную теплой водой;

в миске смешайте пищевую соду, воду и каплю моющего средства до образования пасты;

нанесите пасту на мокрую ванную губкой и осторожно вотрите круговыми движениями;

оставьте на 15 минут;

вытрите тряпкой из микрофибры, смоченной в горячей воде;

промойте ванну, чтобы удалить остатки средства.

Как почистить акриловую ванну (иллюстрация: Freepik)

Как чистить фарфоровую ванну

Соучредитель компании по производству натуральных моющих средств, Дженнифер Парнелл, говорит, что фарфоровую ванну можно чистить так же, как и акриловую.

Будьте осторожны, не используйте абразивные инструменты или агрессивные химические средства, такие как отбеливатели, которые могут повредить поверхностный слой.

намочите ванную теплой водой;

в миске смешайте пищевую соду, воду и каплю моющего средства до образования однородной пасты без "песчинок";

нанесите пасту на мокрую ванну мягкой губкой и осторожно вотрите круговыми движениями;

подождите 15 минут;

вытрите тряпкой из микрофибры, смоченной в горячей воде;

промойте ванну.

Как почистить стеклопластиковую ванну

Как отмечает Кэти Дилс, стеклопластиковые ванны можно чистить пищевой содой, водой и дистиллированным белым уксусом. Процедура очистки стеклопластиковой ванны следующая:

смочите ванную теплой водой;

в пульверизаторе смешайте в равных частях дистиллированный белый уксус и теплую воду;

опрыскайте смесью ванну;

посыпьте ванную пищевой содой и оставьте ее примерно на 10 минут;

тщательно сотрите соду салфеткой из микрофибры до чистоты;

промойте ванну теплой водой, чтобы удалить остатки средства.

Как очистить ванну из каменной смолы

Избегайте использования кислотных чистящих поверхностей из каменной смолы, поскольку кислотность может разъесть покрытие. Выбирайте смесь воды и мыла для посуды:

намочите ванную теплой водой;

в миске смешайте теплую воду и несколько капель средства для посуды;

потрите ванную тряпкой из микрофибры или мягкой губкой;

промойте ванную теплой водой, чтобы удалить остатки средства, и тщательно высушите.

Советы по уходу за ванной

Чтобы ванна оставалась блестящей в перерывах между глубокими чистками, помните об этих советах: