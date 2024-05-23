6 вещей, которые можно легко почистить старой зубной щеткой
Не спешите выбрасывать зубную щетку, если она больше не выполняет качественно свою функцию. Оказывается, старой зубной щетке можно дать вторую жизнь и она станет вашей палочкой-выручалочкой в доме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Щели между плиткой
Старая зубная щетка может легко попасть в щели и отчистить грязь, которую трудно удалить. Конечно, это долгий и хлопотный процесс, но когда вы закончите, вы увидите, что плитка стала как новая.
Ювелирные изделия
Очистка украшений - это деликатная работа. Зубная щетка позволяет аккуратно очищать промежутки между камнями и удалять накопления.
Избегайте использования абразивных средств или агрессивных химических веществ для ювелирных изделий, поскольку они могут поцарапать металлы и драгоценные камни.
Пятна на одежде
Некоторые пятна на одежде могут быть более стойкими, чем другие. Сочетание старой зубной щетки вместе с уксусом, моющим средством или раствором пищевой соды может творить чудеса.
Это поможет удалить пятна из волокон вашей одежды, особенно если вы работаете с чем-то особенно сложным, например пятном от жира.
Обувь
Не всю обувь можно или нужно бросать в стиральную машину. В этом случае старая зубная щетка может быть особенно полезна для точечной обработки пятен или удаления скопления грязи или надоедливых камней, застрявших в подошве.
Пятна на ковре
В зависимости от размера пятна зубная щетка также может быть эффективным инструментом для чистки пятен на ковре.
Просто обязательно сначала проверяйте используемый очистительный раствор в незаметном месте, чтобы случайно не усугубить ситуацию.
Стиральная машина
Можно подумать, что зубная щетка слишком мала, чтобы почистить всю стиральную машину. Однако она может пригодиться при чистке фильтров и других частей.
Добавим, что с помощью зубной щетки удобно чистить овощи с тонкой кожурой, например, молодой мелкий картофель или морковь. Используя мыло и зубную щетку, можно отмыть руки и ногти от стойких загрязнений.
Старой зубной щеткой можно даже рисовать! Детям точно понравится подобная идея.
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