Не будет желтеть и даст большой урожай: вот чем лучше всего удобрить чеснок
Чеснок нужно своевременно удобрять, чтобы получить большой урожай. К тому же он не будет желтеть, если своевременно установить причину и внести удобрение.
Об этом говорится в Telegram-канале "Дача. Сад и Огород".
Когда удобрять
Эксперты говорят, как только уже видны первые перышки, то нужно готовить питательную подкормку для чеснока.
К тому же за сезон необходимо минимум трижды удобрять растение.
Первое удобрение - на стадии появления двух-трех листочков, когда перья еще нежно-зеленые и только появились на свет.
Второе - примерно через месяц после первой. В это время внесенное питание обогатит почву нужными микроэлементами и "настроит" чеснок на будущее наращивание луковицы.
Последнее удобрение нужно вносить на стадии формирования луковицы, в период с середины по конец июня.
Чем удобрять
Нужно на 10 л воды взять столовую ложку мочевины и полить грядку.
Древесный пепел - он помогает головкам чеснока лучше развиваться, а еще делает растение менее восприимчивым к вредителям. Чтобы удобрить, хватит всего-навсего рассыпать пепел после полива.
Почему желтеет чеснок
Если чеснок внезапно становится желтым и начинает высыхать из кончиков, следует сначала установить причину:
- избыток или недостаток влаги - в этом случае дополнительно удобрять растение не нужно, стоит только правильно поливать;
- вредители или заболевания - они способны поразить растение на любом этапе его развития, и нужно знать, чем удобрить чеснок;
- нехватка питательных веществ, микро- и макроэлементов.
Также причиной желтения чеснока иногда становится кратковременный заморозок. Тогда нежные стебли легко повреждаются и нужно опрыскивать растение специальными препаратами для восстановления.
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