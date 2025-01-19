Зловещий и решительный. Анализ нового официального портрета Дональда Трампа

Инаугурационный портрет Трампа - как он выглядит

На новом фото новый лидер США, который официально станет 47-м президентом уже 20 января, он смотрит в камеру. При этом Трамп немного прищурил один глаз и поднял брови. Позировать он решил без улыбки.

Как отметил бывший фотограф Белого дома Эрик Дрейпер, официальные портреты президента очень важны. Именно эти фотографии чаще всего появляются в печатных и онлайн СМИ.

Новый портрет Трампа

Фотограф дважды делал официальные портреты для Джорджа Буша, а сейчас же решил проанализировать фото Трампа. И он заметил, что для создания снимка был использован "хак", которым часто пользуются, когда хотят сосредоточить внимание на глазах.

Речь идет о студийном освещении. А после съемки, считает Дрейпер, кадр тоже обрабатывали.

Элис Скай - фотограф-портретист из Лондонского института фотографии, отметила, что именно такое освещение, которое подобрали для Трампа, дало ему "зловещий" взгляд. Также она заметила сходство кадра с теми, которые делают для боксеров накануне их боев.

Какими были фото Трампа раньше

Что известно об инаугурации Трампа

20 января 2025 года Дональд Трамп официально станет 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Церемония инаугурации состоится в Вашингтоне, и, впервые с 1985 года, ее проведут в помещении - под куполом Капитолия. Такое решение принято из-за ожидаемых низких температур и погодных условий.

Торжества начнутся с утренней службы, после чего состоится официальная церемония принятия присяги. Из-за переноса церемонии в помещение Капитолия, который вмещает около 2 тысяч человек, большинство билетов, выданных на открытое событие, стали недействительными. Это вызвало неудобства для многих гостей, которые планировали посетить инаугурацию.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Недавно Трамп рассказал о своих приоритетах в первую неделю на посту президента США. Он отметил, что намерен подписать "рекордное" количество указов, уделяя особое внимание вопросам миграции и чрезвычайным ситуациям, таким как пожары в Лос-Анджелесе.

На инаугурации Трампа будут выступать известные исполнители, среди которых кантри-певица Керри Андервуд, которая исполнит "America the Beautiful", и оперный тенор Кристофер Маккио с национальным гимном США. Также выступит кантри-музыкант Ли Гринвуд с песней "God Bless the U.S.A.".