Решение об инаугуруации Трампа в помещении не позволит вместить всех гостей
Из-за холодной погоды инаугурация избранного президента США Дональда Трампа будет перенесена в помещение. Однако такое решение не позволит "подавляющему большинству" гостей присутствовать лично.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Пристав Капиталия США в записке для офисов Конгресса заявил, что решение перенести инаугурацию внутрь "лишает подавляющее большинство гостей, которые имеют билеты, возможности лично присутствовать на церемонии".
"В настоящее время, исходя из плана действий на случай неблагоприятных погодных условий, главный пристав полагает, что мы сможем разместить гостей максимум с билетами на платформу, верхнюю западную террасу и, возможно, на секцию 3, а некоторые из этих гостей будут сидеть в Зале освобождения", - говорится в записке.
Ожидается, что инаугурация Трампа в понедельник, 20 января, соберет сотни тысяч гостей, а также около 25 тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
Что предшествовало
В пятницу CNN сообщило, что инаугурация Дональда Трампа пройдет в помещении, а не на улице. Причиной тому стали опасно низкие температуры, которые ожидаются 20 числа. Позже информацию подтвердил и сам Трамп, отметив, что не хочет, чтобы люди пострадали от холода.
CNN также пишет, что согласно публикации избранного президента в соцсетях, его выступление будет произнесено в Ротонде Капитолия, а президентский парад пройдет на Capital One Arena.
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