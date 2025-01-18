Решение об инаугуруации Трампа в помещении не позволит вместить всех гостей

Из-за холодной погоды инаугурация избранного президента США Дональда Трампа будет перенесена в помещение. Однако такое решение не позволит "подавляющему большинству" гостей присутствовать лично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Пристав Капиталия США в записке для офисов Конгресса заявил, что решение перенести инаугурацию внутрь "лишает подавляющее большинство гостей, которые имеют билеты, возможности лично присутствовать на церемонии". "В настоящее время, исходя из плана действий на случай неблагоприятных погодных условий, главный пристав полагает, что мы сможем разместить гостей максимум с билетами на платформу, верхнюю западную террасу и, возможно, на секцию 3, а некоторые из этих гостей будут сидеть в Зале освобождения", - говорится в записке. Ожидается, что инаугурация Трампа в понедельник, 20 января, соберет сотни тысяч гостей, а также около 25 тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.