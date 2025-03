Ссора Зеленского и Трампа. Звезды Голливуда публично поддержали Украину: "Позорные события"

Алисса Милано

Звезда сериала "Все женщины - ведьмы" активно комментировала события в Овальном кабинете. Актриса возмутилась тем, что разговор Трампа с Зеленским закончился именно так, а также публично поддержала Украину.

"Даже не знаю, что сказать. Народ Украины - вижу тебя и чувствую твою боль. Умоляю всех сочувствующих общественных деятелей, миллиардеров, избранников, всех лидеров и людей мира, которые верят в демократию, помогите нам. Борьба против этого режима и против фашизма зависит от вас всех", - написала в своем посте Милано.

Элис Эванс

Актриса, звезда фильмов "102 далматинца", "Черный шар" и других, прокомментировала пост Милано. Она присоединилась к словам Алиссы и тоже поддержала Украину.

"О, Алисса... Что я только что смотрела. Лицо Зеленского во время всего этого заставило меня плакать. Я даже не могу понять, что они сделали. Украина, мы тебя любим", - написала она.

Комментарий Эванс (скриншот)

Мама Билли Айлиш

Актриса и певица Мэгги Берд также поддержала Украину. Мама Билли Айлиш запостила фото Зеленского, на котором была надпись "Герой".

"Поддерживаем Президента Зеленского и народ Украины!" - написала она.



Пост Мэгги Берд (скриншот)

Кэтрин Винник

Звезда "Викингов" также не стала молчать о ссоре в Белом доме. Она опубликовала флаг Украины и призвала продолжать поддерживать нашу страну.



Пост Винник (скриншот)

Лиев Шрайбер и Джейсон Кон

Актер, игравший во многих фильмах, среди которых "Люди Икс: Росомаха" и трилогия "Крик", поддержал Украину в совместном посте, который было создано вместе с режиссером Джейсоном Коном.

"Никогда не переставал поддерживать Украину, но после абсолютно позорных событий в Овальном кабинете это надо повторять снова и снова", - говорится в посте, автором которого стал Кон.

Пост Кона и Шрайбера (скриншот)

Педро Паскаль

Звезда "Last of Us" выразил поддержку и отметил, что "У мужества есть имя". Эти слова он оставил рядом с картой нашей страны.

Паскаль поддержал Украину (скриншот)

Также он опубликовал фото Зеленского. Рядом с кадрами, на которых запечатлен президент Украины, актер оставил хэштег "Лидер"

Педро Паскаль высказался о Зеленском (скриншот)

"Оставайся на правильной стороне истории", - также написал актер.

Паскаль высказался об Украине (скриншот)

Также Украину поддержали:

Актриса Элизабет Бэнкс, которая запостила флаг нашей страны.

Сообщение Бэнкс (скриншот)

Звезда "Йеллоустоуна" Пайпер Перабо запостила черное изображение, на котором было написано: "Слава Украине".

Сообщение Перабо (скриншот)

Бен Стиллер на своей странице в X (Twitter) был немногословен, но опубликовал эмодзи с флагом Украины.

Реакция Стиллера (скриншот)

Джоан Роулинг сделала немало репостов постов европейских лидеров, которые высказались об Украине.



Роулинг отреагировала на ссору Зеленского и Трампа (скриншот)

Спор в Белом доме - что известно

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом, где встретился с Трампом. Между ними начался спор, который оказался достаточно эмоциональным.

После этого Зеленский покинул Белый дом. А Трамп заявил, что требует, чтобы Украина пошла на мирное соглашение с Россией. Впоследствии президент Украины дал большое интервью Fox News, в котором высказался обо всех соглашениях и ссоре с президентом США.

