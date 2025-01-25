Как выглядел Владимир Зеленский в школьные годы: детские фото президента

Президент Украины Владимир Зеленский в юные годы был обычным ребенком с мечтами и амбициями, которые впоследствии помогли ему достичь больших высот.

В день 47-летия лидера страны РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, каким он был в детстве.

Владимир Зеленский родился и провел детство в Кривом Роге. Еще с ранних лет он был очень жизнерадостным и творческим мальчиком.

Его мать, Римма Владимировна, в одном из интервью делилась, что маленький Вова с удовольствием посещал детский сад, где всегда был в центре внимания и находил общий язык со всеми.

Владимир Зеленский с мамой в детстве (фото из открытых источников)

Будущий комик и президент еще в детском саду легко объединял вокруг себя детей, придумывая веселые игры, рассказывая забавные истории и шутя.

Вернувшись домой, он с удовольствием играл кухонными принадлежностями. Особый интерес у маленького Владимира вызывала старая советская мясорубка, с которой он мог проводить немало времени.

Владимир Зеленский слева (фото из открытых источников)

Мама лидера страны также делилась, что в школьные годы Владимир с удовольствием посещал занятия и больше всего интересовался гуманитарными предметами, даже несмотря на то, что его отец был математиком.

Владимир Зеленский слева (фото из открытых источников)

"Он способный парень был! По всем предметам с ним не было проблем - сам все изучал, но больше к гуманитарным наукам склонность прослеживалась. Хотя папа у нас математик", - делилась она.

Бабушка Зеленского, Ольга Семеновна, вспоминала, что в детские годы он проявлял незаурядную активность и талант. Мальчик интересовался музыкой, занимался тяжелой атлетикой, танцами и коллекционировал марки.

"Александр Семенович в свое время неплохо штангу толкал, сын тоже занялся тяжелой атлетикой. Вова уже заработал первый разряд по штанге, но потом прекратил заниматься: побоялся, что не вырастет. Марки собирал - столько альбомов у нас осталось! С удовольствием ездил в летние лагеря, привозил кучу грамот: всегда во всем участвовал и обладал талантом собирать вокруг себя людей, вовлекать во что-то. Музыкой занимался, играл на пианино", - рассказывала бабушка.

Зеленский с одноклассниками (фото из открытых источников)

Будущий президент, как и большинство детей, иногда хулиганил в школе и даже пропускал занятия.

В то же время он был ответственным учеником и выполнял обязанности старосты класса. Поэтому именно ему первому доставалось от учителей за любые мелкие шалости.

Владимир Зеленский в детстве и молодости (фото из открытых источников)