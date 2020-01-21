У Тернополі народився унікальний "чотиримісячний" малюк (фото)

У Тернополі народилася унікальна дитина (колаж: РБК-Україна)

У Тернополі жінка стала мамою "нестандартного" хлопчика

У Тернополі народився хлопчик-богатир, вага і зріст якого при народженні відповідає параметрам чотиримісячного малюка. При цьому дитина стала вже тринадцятою в сім'ї. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Вага малюка при народженні склала майже сім кілограмів, а точніше - 6800 грамів, а зріст - 63 сантиметри. Варто відзначити, що діти з вагою більше чотирьох кілограмів вже вважаються "важковаговиками".

Мама хлопчика 36-річна Тетяна Юрчук каже, що всі її діти народжувалися досить великими. До малюка-рекордсмена вона стала мамою дівчинки вагою 5500 грамів.

Багатодітна сім'я вже виховує шістьох хлопчиків і стільки ж дівчаток. Першого малюка Тетяна народила, коли їй було 18 років. Подружжя каже, що ніколи не займалося плануванням дітей, і в усьому покладалися тільки на Бога.

В Тернополі народилася дитина-богатир (фото: Тернополь24)

Варто відзначити, що хлопчик, незважаючи на такі значні параметри, з'явився на світ при фізіологічних пологах, без кесаревого розтину, і лікарі не зафіксували у жінки ніяких розривів, хоча занадто велика вага завжди несе великі ризики як для здоров'я матері, так і для малюка.

До слова, цей хлопчик-богатир з'явився на світ у 2013 році. Але від цього ця дивовижна історія не перестає сходити з вуст місцевих жителів й сьогодні.