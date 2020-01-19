Потап розбурхав заявою про спільних дітей з Настею Каменських (відео)

Потап і Настя Каменських на Голосі країни 2020 (фото: 1+1)

Потап і Настя Каменських вже скоро можуть обзавестися дітьми, про що артисти сказали на Голосі країни 2020

Потап і Настя Каменських активно працюють над тим, щоб у них з'явилися спільні діти. Таку заяву зробив співак у 1 випуск 10 сезону шоу Голос країни 19 січня 2020 року.

Потап розговорився після виступу Олени Федотової, яка заспівала пісню "Босорканя" і присвятила її синам, адже вони дуже мріяли побачити маму на великій сцені. На жаль, Олена не пройшла в наступний етап, але пообіцяла прийти на Голос країни у наступному році. Родзинкою виступу жінки стала поява на сцені одного з її синів, якому навіть пощастило посидіти в тренерському кріслі замість Потапа.

Сам артист не міг стримати емоцій. Спочатку він розхвалював дітей своїх колег, а потім привів у захват публіку довгоочікуваною заявою.

"У Діми [Монатіка] два чудових сина, які його надихають. Звичайно, він наповнений життям! Вдома діти - кайф! Тіна, Вєню ми обожнюємо! Ми з Настею працюємо над цим..." - сказав Потап, викликавши бурю оплесків у залі.

"Я вам скажу, що Льоша просто неймовірний! З ним так весело, він дійсно, як дитина", - сказала Настя.

Тіна Кароль поцікавилася, чи уявляє Настя, що у неї "вдома таких двоє". На що Каменських з милою посмішкою відповіла: "Було б дуже класно!".

"Наше шоу - сімейне. А сім'я - запорука добробуту!" - резюмував Потап.

Після слів тренера Голосу країни всі зірки заспівали: "Родина, родина, від батька й до сина".

Потап заговорив про дітей в ефірі Голосу країни 2020