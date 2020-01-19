ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Потап розбурхав заявою про спільних дітей з Настею Каменських (відео)

STYLERПерсони    19.01.2020 - 22:58
Потап розбурхав заявою про спільних дітей з Настею Каменських (відео)
Потап і Настя Каменських на Голосі країни 2020 (фото: 1+1)

Потап і Настя Каменських вже скоро можуть обзавестися дітьми, про що артисти сказали на Голосі країни 2020

Потап і Настя Каменських активно працюють над тим, щоб у них з'явилися спільні діти. Таку заяву зробив співак у 1 випуск 10 сезону шоу Голос країни 19 січня 2020 року.

Потап розговорився після виступу Олени Федотової, яка заспівала пісню "Босорканя" і присвятила її синам, адже вони дуже мріяли побачити маму на великій сцені. На жаль, Олена не пройшла в наступний етап, але пообіцяла прийти на Голос країни у наступному році. Родзинкою виступу жінки стала поява на сцені одного з її синів, якому навіть пощастило посидіти в тренерському кріслі замість Потапа.

Сам артист не міг стримати емоцій. Спочатку він розхвалював дітей своїх колег, а потім привів у захват публіку довгоочікуваною заявою.

"У Діми [Монатіка] два чудових сина, які його надихають. Звичайно, він наповнений життям! Вдома діти - кайф! Тіна, Вєню ми обожнюємо! Ми з Настею працюємо над цим..." - сказав Потап, викликавши бурю оплесків у залі.

"Я вам скажу, що Льоша просто неймовірний! З ним так весело, він дійсно, як дитина", - сказала Настя.

Тіна Кароль поцікавилася, чи уявляє Настя, що у неї "вдома таких двоє". На що Каменських з милою посмішкою відповіла: "Було б дуже класно!".

"Наше шоу - сімейне. А сім'я - запорука добробуту!" - резюмував Потап.

Після слів тренера Голосу країни всі зірки заспівали: "Родина, родина, від батька й до сина".

Потап заговорив про дітей в ефірі Голосу країни 2020

Спокуслива Тіна Кароль блищала на презентації Голосу країни 10 в напівпрозорому корсеті Палюча красуня: Настя Каменських знялася для мексиканського Playboy (фото 18+)
Новини України Настя КаменськихПотапГолос країни
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся