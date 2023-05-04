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Звездный ведущий впервые показал свою большую квартиру на берегу Днепра

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Украина, Четверг 04 мая 2023 16:31
Звездный ведущий впервые показал свою большую квартиру на берегу Днепра Телеведущий Тимур Мирошниченко (фото: facebook.com/tim.miroshnychenko)
Автор: Юлия Струк

Известный украинский телеведущий и ежегодный комментатор "Евровидения" Тимур Мирошниченко вместе с супругой Инной живут в жилом квартале в Киеве возле Днепра. В доме супруги недавно сделали ремонт: завершили уже во время полномасштабной войны.

Как живет звездный телеведущий, он рассказал журналистам "ЖВЛ".

"Война, непонятно, что дальше. Когда, где-то в апреле, когда выгнали уже это нашествие от нашего города, мы начали с нашей кумой, она дизайнер, обзванивать всех подрядчиков, которые делали ремонт. И тут началось самое интересное. Потому что у кого-то разбомбили часть складов производства, но они не знают, была ли наша техника у разбомбивших или уцелевших. Я в принципе был готов смириться и ждать, а жена - нет", - рассказал Мирошниченко.

Однако к ремонту подключились не только подрядчики, но и дети Тимура. В частности, пятилетняя дочь Мия самостоятельно выбирала дизайн своей комнаты.

Звездный ведущий впервые показал свою большую квартиру на берегу ДнепраЗвездный ведущий впервые показал свою большую квартиру на берегу ДнепраЗвездный ведущий впервые показал свою большую квартиру на берегу Днепра

Комната дочери Тимура Мирошниченко Мии (скриншот)

"Кровать была не розовая, она сказала: "Мне это нравится, но пусть будет розовая. Шторы мне эти нравятся. Но пусть будут розовые", - вспомнила Инна Мирошниченко.

В своей комнате девочка всегда поддерживает порядок. Сегодня каждый член семьи Мирошниченко имеет собственное пространство, где может проводить время.

Звездный ведущий впервые показал свою большую квартиру на берегу Днепра

Гостиная в квартире Мирошниченко (скриншот)

Однако все не было так гладко изначально. По словам Тимура, конфликты также присутствовали в семье.

"Мне не хватало, на чем сидеть. У нас на нашей старой маленькой квартире есть пуф, который сюда прекрасно подходит. Я на нем буду сидеть. Не разрешила", - рассказывает Тимур.

Звездный ведущий впервые показал свою большую квартиру на берегу Днепра

Кухня-студия в квартире известного телеведущего (скриншот)

Однако сейчас в семье Мирошниченко не возникает никаких недоразумений.

Раньше мы рассказывали, правда ли, что Сергей Жадан стал встречаться с Христиной Соловий.

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Киев