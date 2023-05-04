Оля Полякова попала в громкий скандал из-за "хороших русских": подробности и фото

Певица Оля Полякова попала в скандал из-за "хороших русских", фото которых она опубликовала в своих соцсетях. В сторону артистки полетело много хейта, ведь украинцы убеждены, что "хороших русских" не бывает.

По какому поводу было сделано фото

По словам певицы, несколько дней назад была проведена благотворительное мероприятие, на которой собирались средства для помощи украинцам.

Вместе с Олей в кадре - "оппозиционеры" и иноагенты Ника Белоцерковская, Александр Невзоров, а также еще одна украинская селебретиз - Соня Плакидюк.

"Вчера состоялся тайный благотворительный ужин у Ники Белоцерковской по поводу выхода книги Александра Невзорова "Происхождение гениальности и фашизма", собрано денег на 2 кареты скорой помощи для парамедиков!" - написала Полякова.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Соцсети бомбит из-за такой беспечности Поляковой

Далеко не все поклонники певицы оценили жест доброй воли от российских оппозиционеров:

Хороших росіян не було і не буде! Запам'ятайте це назавжди! Сам факт - їхня національність: це уже привід не мати з ними нічого спільного. Я б навіть не дихала з ними одним повітрям.

Просто я не розумію скільки можна тягти росіян в наш інфопростір! Ще й прикривати це все патріотизмом та благодійністю! От, бл*, на всій планеті ніхто більше не влаштовує благодійних вечорів в підтримку України. Тільки харошіє ускіє!

"Хороших" серед росіян немає! Війна триває, і не важливо, яким способом вони хочуть змити нашу кров зі своїх рук… От слів немає від цього вчинку.

Який жах! Для чого ви тягнете "хароших руських" нам в інфо-простір?

Скільки вже можна принижуватися... Губи не болять російські черевики цілувати?

Что известно о "позиции" Белоцерковской и Невзоровой

Журналистка Ника Белоцерковская в начале полномасштабного вторжения РФ осудила действия Путина. Она уехала из страны, а в РФ ее имущество арестовали и приговорили к девяти годам тюрьмы из-за антивоенной позиции.

Белоцерковская в начале полномасштабной войны приютила у себя Олю Полякову с двумя дочками во Франции. Об этом певица не раз рассказывала в своих интервью.

Александр Невзоров еще в 2012 году во время президентских выборов в РФ журналист не только агитировал за Путина, но и был его доверенным лицом.

С начала вторжения осудил действия Кремля и уехал из РФ. В июне прошлого года Невзоров сообщил, что он и его жена Лидия получили украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной.

В РФ Невзорова приговорили к восьми годам колонии за "распространение фейков" о российской армии.