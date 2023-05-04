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Зірковий ведучий вперше показав свою велику квартиру на березі Дніпра

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Україна, Четвер 04 травня 2023 16:31
Зірковий ведучий вперше показав свою велику квартиру на березі Дніпра Телеведучий Тімур Мірошниченко (фото: facebook.com/tim.miroshnychenko)
Автор: Юлія Струк

Відомий український телеведучий і щорічний коментатор "Євробачення" Тімур Мірошниченко разом із дружиною Інною живуть у житловому кварталі в Києві біля Дніпра. У помешканні подружжя нещодавно зробило ремонт: завершили вже під час повномасштабної війни.

Як живе зірковий телеведучий, він розповів журналістам "ЖВЛ".

"Війна, незрозуміло, що далі. Коли, десь у квітні, коли вигнали вже цю навалу від нашого міста, ми почали з нашою кумою, вона дизайнерка, обдзвонювати всіх підрядників, які робили ремонт. І тут почалося найцікавіше. Тому що в когось розбомбили частину складів виробництва, але вони не знають, чи наша техніка була в тих, що розбомбили, чи в тих, що вціліли. Я в принципі був готовий змиритися і чекати, а дружина - ні", - розповів Мірошниченко.

Проте до ремонту долучилися не лише підрядники, а й діти Тімура. Зокрема, п'ятирічна донька Мія самостійно обирала дизайн своєї кімнати.

Зірковий ведучий вперше показав свою велику квартиру на березі ДніпраЗірковий ведучий вперше показав свою велику квартиру на березі ДніпраЗірковий ведучий вперше показав свою велику квартиру на березі Дніпра

Кімната доньки Тімура Мірошниченка Мії (скриншот)

"Ліжко було не рожеве, вона сказала: "Мені це подобається, але нехай буде рожеве. Штори мені ці подобаються. Але нехай будуть рожеві", - пригадала Інна Мірошниченко.

У своїй кімнаті дівчинка завжди підтримує лад. Сьогодні кожен член родини Мірошниченків має власний простір, де може проводити час.

Зірковий ведучий вперше показав свою велику квартиру на березі Дніпра

Вітальня у квартирі Мірошниченка (скриншот)

Однак все не було так гладко з самого початку. За словами Тімура, конфлікти також були присутні в сім'ї.

"Мені не вистачало, на чому сидіти. У нас на нашій старій маленькій квартирі є пуф, який сюди прекрасно підходить. Я на ньому буду сидіти. Не дозволила", - розповідає Тімур.

Зірковий ведучий вперше показав свою велику квартиру на березі Дніпра

Кухня-студія у квартирі відомого телеведучого (скриншот)

Проте зараз у сім'ї Мірошниченків не виникає жодних непорозумінь.

Раніше ми розповідали, чи правда, що Сергій Жадан почав зустрічатися з Христиною Соловій.

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