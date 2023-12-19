Звездный бэби-бум 2023: у Ivan NAVI родился первенец, а Тарабарова стала многодетной мамой

Ряды родителей пополнили многие украинские знаменитости. Кто-то ощутил радость материнства и отцовства в первый раз, а кто-то уже перешел в статус многодетных.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, к кому из звезд прилетел аист и подарил самое ценное - малыша.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-аккаунты Светланы Тарабаровой, Саши Бо, Макса Чмерковского, Аллы Костромичевой, ONUKA, Ivan NAVI, Алексея Тригубенко, Натальи Островской, Тани Парфильевой, Юлии Лущинской.
Певица Светлана Тарабарова стала многодетной матерью в апреле.
Как и ожидали они с мужем Алексеем, у них родилась дочь, а у 4,5-летнего Ивана и 2,5-летней Марии - младшая сестренка.
Светлана Тарабарова с дочерью (фото: instagram.com/tarabarova)
В третий раз стала мамой и блогерша-миллионница Саша Бо. В ноябре на свет появилась ее дочь, которую назвали Верой.
Саша Бо с мужем и дочерью (фото: instagram.com/sashaabo)
Главный герой первого сезона реалити-шоу "Холостяк" Максим Чмерковский в 2023 году стал отцом во второй раз.
У хореографа и его жены, танцовщицы Пети Маргатройд, родился второй сын.
Радостной новостью мужчина поделился в соцсетях, опубликовав снимок, где он держит новорожденного на руках.
Максим Чмерковский с сыном (фото: instagram.com/maksimc)
Модель, ведущая реалити "Топмодель по-украински" и "Супермодель по-украински" Алла Костромичева родила второй раз.
У нее и ее мужа Джейсона Капоне появилась на свет девочка, которую назвали Авророй.
Алла Костромичева (фото: instagram.com/alla)
О пополнении в семье сообщила и солистка группы ONUKA Ната Жижченко.
Артистка и ее муж, музыкальный продюсер Евгений Филатов, второй раз стали родителями.
Радостную новость Жижченко рассказала на своей странице в Instagram.
Исполнительница разместила кадр из роддома, на котором в своей руке держит крошечную ручку дочери Лины.
ONUKA стала мамой во второй раз (фото: instagram.com/onukaofficial)
Впервые испытал радость от отцовства бизнесмен Алексей Тригубенко, прославившийся как самый идеальный мужчина на "Холостячке" с Ксенией Мишиной.
У него родился сын. Однако о маме малыша он пока ничего не рассказывает.
Алексей Тригубенко с сыном (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Журналистка 1+1 и ведущая "Единого марафона новостей" Наталья Островская стала мамой впервые. У нее родилась дочь.
Наталья Островская с дочерью (фото: instagram.com/nataliostrovska)
Первеница родила также блогерша и основательница известного бренда одежды Таня Парфильева.
Сыночка Таня с мужем Иваном назвали Александром.
Таня Парфильева с сыном (фото: instagram.com/tanyaparfileva)
Известие о том, что у певца Ivan NAVI родился ребенок, стало настоящей неожиданностью для его фанатов. Ведь до этого о его личной жизни вообще ничего не было известно.
Теперь у исполнителя подрастает сын Дарий.
Ivan NAVI с дочерью и женой (фото: instagram.com/ivan_naviofficial)
Автор хита "Я танцую гопака" Юлия Лущинская родила дочь, весом 3500 кг и ростом 54 см.
Юлия Лущинская с дочерью и мужем (фото: instagram.com/julia_lushchinska)
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