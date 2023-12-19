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Звездный бэби-бум 2023: у Ivan NAVI родился первенец, а Тарабарова стала многодетной мамой

Родившие звезды в 2023 году (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Ряды родителей пополнили многие украинские знаменитости. Кто-то ощутил радость материнства и отцовства в первый раз, а кто-то уже перешел в статус многодетных.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, к кому из звезд прилетел аист и подарил самое ценное - малыша.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-аккаунты Светланы Тарабаровой, Саши Бо, Макса Чмерковского, Аллы Костромичевой, ONUKA, Ivan NAVI, Алексея Тригубенко, Натальи Островской, Тани Парфильевой, Юлии Лущинской.

Светлана Тарабарова

Певица Светлана Тарабарова стала многодетной матерью в апреле.

Как и ожидали они с мужем Алексеем, у них родилась дочь, а у 4,5-летнего Ивана и 2,5-летней Марии - младшая сестренка.

Светлана Тарабарова с дочерью (фото: instagram.com/tarabarova)

Саша Бо

В третий раз стала мамой и блогерша-миллионница Саша Бо. В ноябре на свет появилась ее дочь, которую назвали Верой.

Саша Бо с мужем и дочерью (фото: instagram.com/sashaabo)

Макс Чмерковский

Главный герой первого сезона реалити-шоу "Холостяк" Максим Чмерковский в 2023 году стал отцом во второй раз.

У хореографа и его жены, танцовщицы Пети Маргатройд, родился второй сын.

Радостной новостью мужчина поделился в соцсетях, опубликовав снимок, где он держит новорожденного на руках.

Максим Чмерковский с сыном (фото: instagram.com/maksimc)

Алла Костромичева

Модель, ведущая реалити "Топмодель по-украински" и "Супермодель по-украински" Алла Костромичева родила второй раз.

У нее и ее мужа Джейсона Капоне появилась на свет девочка, которую назвали Авророй.

Алла Костромичева (фото: instagram.com/alla)

ONUKA

О пополнении в семье сообщила и солистка группы ONUKA Ната Жижченко.

Артистка и ее муж, музыкальный продюсер Евгений Филатов, второй раз стали родителями.

Радостную новость Жижченко рассказала на своей странице в Instagram.

Исполнительница разместила кадр из роддома, на котором в своей руке держит крошечную ручку дочери Лины.

ONUKA стала мамой во второй раз (фото: instagram.com/onukaofficial)

Алексей Тригубенко

Впервые испытал радость от отцовства бизнесмен Алексей Тригубенко, прославившийся как самый идеальный мужчина на "Холостячке" с Ксенией Мишиной.

У него родился сын. Однако о маме малыша он пока ничего не рассказывает.

Алексей Тригубенко с сыном (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko​​)

Наталья Островская

Журналистка 1+1 и ведущая "Единого марафона новостей" Наталья Островская стала мамой впервые. У нее родилась дочь.

Наталья Островская с дочерью (фото: instagram.com/nataliostrovska​​)

Таня Парфильева

Первеница родила также блогерша и основательница известного бренда одежды Таня Парфильева.

Сыночка Таня с мужем Иваном назвали Александром.

Таня Парфильева с сыном (фото: instagram.com/tanyaparfileva​​)

Ivan NAVI

Известие о том, что у певца Ivan NAVI родился ребенок, стало настоящей неожиданностью для его фанатов. Ведь до этого о его личной жизни вообще ничего не было известно.

Теперь у исполнителя подрастает сын Дарий.

Ivan NAVI с дочерью и женой (фото: instagram.com/ivan_naviofficial)

Юлия Лущинская

Автор хита "Я танцую гопака" Юлия Лущинская родила дочь, весом 3500 кг и ростом 54 см.

Юлия Лущинская с дочерью и мужем (фото: instagram.com/julia_lushchinska)

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