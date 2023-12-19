ua en ru
Вт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

София до сих пор лидер. Топ-10 самых популярных имен в Украине

Украина, Вторник 19 декабря 2023 11:38
UA EN RU
София до сих пор лидер. Топ-10 самых популярных имен в Украине Самые детские имена 2023 (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Министерство юстиции назвало самые популярные имена для мальчиков и девушек в первом полугодии 2023 года.

Об этом в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказали представители министерства юстиции.

Самые популярные имена для девушек 2023

Чаще всего для своих новорожденных дочерей родители выбирали следующие имена:

  • София
  • Анна
  • Виктория
  • Мария
  • Анастасия
  • Злато
  • Ева
  • Милана
  • Соломия
  • Вероника

Самые популярные имена для мальчиков 2023

Среди мужских имен наиболее распространенными были такие:

  • Александр
  • Артем
  • Максим
  • Богдан
  • Тимофей
  • Матвей
  • Марк
  • Андрей
  • Дмитрий
  • Давид

В прошлом году лидерами в этих категориях были София, Полина, Виктория, Ева, Анна, Мария для девочек и Марк, Александр, Максим, Матвей, Артем для мальчиков.

Ранее мы подробно рассказали, какие имена были самыми популярными в регионах Украины.

Читайте также, в каком месяце рождаются самые умные дети.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти імена