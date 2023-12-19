София до сих пор лидер. Топ-10 самых популярных имен в Украине

Министерство юстиции назвало самые популярные имена для мальчиков и девушек в первом полугодии 2023 года.

Об этом в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказали представители министерства юстиции.

Самые популярные имена для девушек 2023

Чаще всего для своих новорожденных дочерей родители выбирали следующие имена:

София

Анна

Виктория

Мария

Анастасия

Злато

Ева

Милана

Соломия

Вероника

Самые популярные имена для мальчиков 2023

Среди мужских имен наиболее распространенными были такие:

Александр

Артем

Максим

Богдан

Тимофей

Матвей

Марк

Андрей

Дмитрий

Давид

В прошлом году лидерами в этих категориях были София, Полина, Виктория, Ева, Анна, Мария для девочек и Марк, Александр, Максим, Матвей, Артем для мальчиков.