София до сих пор лидер. Топ-10 самых популярных имен в Украине
Самые детские имена 2023 (иллюстративное фото: Freepik)
Министерство юстиции назвало самые популярные имена для мальчиков и девушек в первом полугодии 2023 года.
Об этом в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказали представители министерства юстиции.
Самые популярные имена для девушек 2023
Чаще всего для своих новорожденных дочерей родители выбирали следующие имена:
- София
- Анна
- Виктория
- Мария
- Анастасия
- Злато
- Ева
- Милана
- Соломия
- Вероника
Самые популярные имена для мальчиков 2023
Среди мужских имен наиболее распространенными были такие:
- Александр
- Артем
- Максим
- Богдан
- Тимофей
- Матвей
- Марк
- Андрей
- Дмитрий
- Давид
В прошлом году лидерами в этих категориях были София, Полина, Виктория, Ева, Анна, Мария для девочек и Марк, Александр, Максим, Матвей, Артем для мальчиков.
Ранее мы подробно рассказали, какие имена были самыми популярными в регионах Украины.
Читайте также, в каком месяце рождаются самые умные дети.