Зірковий бебі-бум 2023: у Ivan NAVI народився первісток, а Тарабарова стала багатодітною мамою

Світлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова стала багатодітною мамою у квітні.

Як і очікували вони з чоловіком Олексієм, у них народилася донечка, а в 4,5-річного Івана та 2,5-річної Марії - молодша сестричка.

Світлана Тарабарова з донькою (фото: instagram.com/tarabarova)

Саша Бо

Втретє стала мамою і блогерка-мільйонниця Саша Бо. У листопаді на світ з'явилася її дочка, яку назвали Вірою.

Саша Бо з чоллвіком і донькою (фото: instagram.com/sashaabo)

Макс Чмерковський

Головний герой першого сезону реаліті-шоу "Холостяк" Максим Чмерковський у 2023 році став батьком вдруге.

У хореографа та його дружини, танцівниці Пети Маргатройд, народився другий син.

Радісною новиною чоловік поділився у соцмережах, опублікувавши знімок, де тримає новонародженого на руках.

Максим Чмерковський із сином (фото: instagram.com/maksimc)

Алла Костромічова

Модель, ведуча реаліті “Топмодель по-українськи” і “Супермодель по-українськи” Алла Костромічова народила вдруге.

У неї та її чоловіка Джейсона Капоне з’явилася на світ дівчинка, яку назвали Авророю.

Алла Костромічова (фото: instagram.com/alla)

ONUKA

Про поповнення у родині повідомила і солістка гурту ONUKA Ната Жижченко.

Артистка та її чоловік, музичний продюсер Євген Філатов вдруге стали батьками.

Радісну новину Жижченко розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Виконавиця розмістила кадр з пологового будинку, на якому у своїй руці тримає крихітну ручку донечки Ліни.

ONUKA стала мамою вдруге (фото: instagram.com/onukaofficial)

Олексій Тригубенко

Вперше відчув радість від батьківства бізнесмен Олексій Тригубенко, який прославився як найідеальніший чоловік на "Холостячці" з Ксенією Мішиною.

У нього народився син. Однак про маму малюка він поки нічого не розповідає.

Олексій Тригубенко із сином (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko​​​​​​​)

Наталя Островська

Журналістка 1+1 і ведуча "Єдиного марафону новин" Наталія Островська стала мамою вперше. У неї народилася донька.

Наталія Островська з донькою (фото: instagram.com/nataliostrovska​​​​​​​)

Таня Парфільєва

Первістка народила також блогерка і засновниця відомого бренду одягу Таня Парфільєва.

Синочка Таня з чоловіком Іваном назвали Олександром.

Таня Парфільєва із сином (фото: instagram.com/tanyaparfileva​​​​​​​)

Ivan NAVI

Звістка про те, що у співака Ivan NAVI народилася дитина, стала справжньою неочікуваністю для його фанів. Адже до цього про його особисте життя взагалі не було нічого відомо.

Тепер у виконавця підростає син Дарій.

Ivan NAVI з донькою і дружиною (фото: instagram.com/ivan_naviofficial)

Юлія Лущинська

Авторка хіта "Я танцюю гопака" Юлія Лущинська народила донечку, вагою 3500 кг і зростом 54 см.

Юлія Лущинська з донькою і чоловіком (фото: instagram.com/julia_lushchinska)