Звездные матери-одиночки: кто в украинском шоу-бизнесе воспитывает детей без мужа

Эта история не о любимом муже, детях и образцовой семье. Сегодня мы говорим о матерях-одиночках среди знаменитостей, которые сами воспитывают своих детей, не ожидая поддержки от кого-либо, и даже вдохновляют других женщин не сдаваться ни при каких обстоятельствах.

Тина Король

Певица Тина Кароль воспитывает сына Вениамина, который проживает и учится в Великобритании, но время от времени приезжает к ней в Украину.

Знаменитость была счастлива в браке. Однако жизнь ее мужа Евгения Огира унес рак желудка. С тех пор она осталась вдовой и матерью-одиночкой.

Разговоров о своей личной жизни исполнительница всячески избегает.

Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

Ксения Мишина

Звезда звезда украинских сериалов Ксения Мишина также воспитывает своего сына Платона сама.

Известно, что она развелась с отцом ребенка, еще находясь беременной.

После рождения мальчика отец не проявлял интереса к его жизни. Только в начале полномасштабного российского вторжения он внезапно появился. Однако попытки установить контакт с сыном были безуспешными.

Ксения Мишина с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

В итоге Ксения, как она сообщила, приняла решение отказаться от общения с бывшим партнером.

Что касается личной жизни артистки сейчас, то в своих соцсетях звезда периодически намекает, что у нее появилась новая любовь.

Лидия Таран

Известная телеведущая никогда не вступала в брак. Она самостоятельно воспитывает свою 16-летнюю дочь Василису. Отец девочки - Андрей Доманский. Их роман начался стремительно, но и завершился так же внезапно.

Лидия Таран переживала сильную эмоциональную травму от разрыва отношений с любимым человеком. По ее словам, Андрей закончил отношения одним разговором, и она даже не подозревала, что что-то могло пойти не так.

Сейчас о личной жизни телеведущей канала 1+1 нет никакой информации.

Лидия Таран с дочерью (фото: instagram.com/lidiyataran)

Ирина Билык

Ирина Билык имеет двоих детей от разных мужчин, но ни с одним из них она не продолжила строить отношения.

Да, замуж она выходила, правда, завершалось все разводом.

Сейчас знаменитость проводит много времени со своим бывшим мужем, Дмитрием Коляденко. Существуют слухи об их возможном воссоединении, однако сама пара не делает комментариев относительно своих отношений.

Ирина Билык с сыновьями (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Миша Романова

Певица Миша Романова также воспитывает своего 5-летнего сына Мартина без мужа. Она продолжает скрывать имя его отца, однако ранее признавалась, что это украинский режиссер, с которым она развелась до рождения ребенка.

Недавно артистка рассекретила, что ее бывший возлюбленный не интересуется жизнью мальчика, поэтому они не общаются.

Романова добавила, что пыталась связаться с мужем в первые дни полномасштабной войны, однако он не захотел с ней говорить и не отвечал на сообщения.

Миша Романова с сыном (фото: instagram.com/misharomanova)