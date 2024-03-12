Жизнь с тяжелой ношей. 5 украинских звезд, потерявших детей

Трагедии могут затронуть не только обычных людей, но и знаменитостей, сталкивающихся с настоящим горем. Иногда судьба бывает так беспощадна, что ни богатство, ни влиятельные связи не способны облегчить боль.

Ада Роговцева

В 2012 году не стало единственного сына легендарной украинской актрисы Ады Роговцевой, 50-летнего Константина Степанкова. Причиной смерти стала неизлечимая болезнь.

Мужчина занимался театральной и кинорежиссурой, со временем работал в Международной академии экологии.

Также он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Ада Роговцева (фото: facebook.com/adarogovtseva)

Екатерина Кухар

Не все знают, что до премьера Национального академического театра оперы и балета Украины Александра Стоянова Екатерина Кухар уже была замужем.

В совсем юном возрасте она уже выходила замуж, и тогда пережила самую страшную трагедию. Балерина забеременела девочкой, но на последних месяцах потеряла ребенка - у нее не открылись легкие.

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"У меня в тот момент был только один вопрос - за что и почему. И я не видела ответ на этот вопрос. После реанимации, когда меня перевезли в палату, моя палата была рядом с палатой отказников", - делилась Кухар.

"И, конечно, когда женщина после такой трагедии, после потери ребенка, лежит и слышит детские крики, вот это самое сложное испытание", - рассказывала она.

Екатерина впала в такую депрессию, когда не то, что видеть никого не хотелось, она потеряла смысл жизни.

Через четыре года артистка снова забеременела. Родила здорового и красивого сыночка Тимура. Однако с мужем они развелись.

Как раз тогда Катя встретила Александра Стоянова, который с первых же месяцев заменил мальчику родного отца. Впоследствии у пары родилась дочь.

Екатерина Кухар с семьей (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Виктор Павлик

Украинский певец Виктор Павлик очень тяжело пережил смерть 21-летнего сына Павла, которого не стало в августе 2020 года после двухлетней борьбы с раком.

"Возможно, это будет звучать банально, но все сверху. Сам в любой комнате, в машине, или в тишине жалуюсь ему и получаю от него какой-то обратный. Через духа святого. Я это чувствую. Он говорит мне: "Все будет хорошо, я с тобой. Я тебя никогда не оставлю, я тебя никогда не покину. Ты мой сын", - делился исполнитель.

Виктор Павлик с сыном Павлом (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Борис Барский

В 2010 году у звезды юмористического сериала "Маски-шоу" Бориса Барского умер сын Константин. у 25-летнего парня была затяжная болезнь от сердечного приступа.

"Это невозможно пережить просто. Ты с этим живешь и когда говорят, что время лечит, ничего оно не лечит. Это всегда остается в тебе. Ты от этого избавиться не сможешь. Я очень хорошо понимаю матерей тех ребят, которые защищают Украину, которые погибают, которые возвращаются инвалидами, у которых в голове меняется все. Это не переживешь, с этим приходится жить", - прокомментировал артист.

Борис Барский с сыном (фото: скриншот с видео)

Константин Грубич

Украинский телеведущий Константин Грубич почти десять лет назад потерял дочь Ольгу. Девушка возвращалась домой и попала под машину. Водитель скрылся с места преступления.

Константин до сих пор не знает убийцу своей дочери. Он подозревает, что правоохранительные органы скрывают от него личность преступника.

"Мы до сих пор ничего не знаем об убийце. У меня все сильнее ощущение, что полиция скрыла от нас правду с самого начала. Меня успокаивает вера в Бога, и он наверняка лучший судья", - подытожил ведущий.

Константин Грубич с семьей (фото: instagram.com/kostya_hrubych)