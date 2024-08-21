5 модных образов для празднования Дня Независимости Украины 2024

Модные образы на День Независимости-2024

Конечно, в такие моменты первой на ум приходит вышиванка, которая очень точно и ярко передает самобытность и идентичность нашего народа. Поэтому ниже можете увидеть несколько интересных аутфитов, скомбинированных с вышитыми рубашками.

Легкость

Для жаркого летнего дня смело выбирайте лаконичную вышитую рубашку с уникальным притом. Дополните ее шортами из льна, чтобы создать современный и легкий образ, который позволит оставаться в активном ритме в течение всего дня. Не забудьте об аксессуарах.

Стильный образ с вышиванкой (Фото: instagram.com/vyshyvanka_by_vera)

Изысканность

Также создайте изысканный образ с брюками. Выберите тот фасон, который вам нравится, и скомбинируйте его с праздничной рубашкой. Лучше всего подчеркнуть такой аутфит обувью на каблуке, однако можно выбрать и что-то более практичное.

Образ вышиванки с брюками (Фото: instagram.com/vyshyvanna_anna)

Практичность

В случае, если вы хотите создать праздничный образ, но не готовы жертвовать своим комфортом, присмотритесь к следующему возможному варианту. Просто выберите красивую футболку с национальной символикой, подчеркните ее классическими джинсами, кедами или кроссовками. Завершите все красиво уложенными волосами и солнцезащитными очками.