35-летняя звезда "Эмили в Париже" впервые стала мамой, но нарвалась на критику: "Богачи не хотят рожать"

Известная актриса и звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз ошарашила фанов. Оказалось, что дочка знаменитого певца Фила Коллинза впервые стала мамой, но рожала не сама.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram Коллинз рассказывает, как выглядит ее дочь и почему сеть начала критиковать актрису.

Актриса из "Эмили в Париже" впервые стала мамой

Так, Лили опубликовала трогательное фото, на котором показала свою малышку-дочь. Оказалось, актриса и ее муж Чарли МакДауэл воспользовались услугами суррогатной матери, которая выносила для них ребенка.

Коллинз даже раскрыла имя своей дочери - Туве Джейн МакДауэл. По словам актрисы, она и ее избранник невеоятно благодарны сурмаме и всем, кто помог им стать родителями.



Дочь Лили Коллинз (фото: instagram.com/lilyjcollins)

"Мы любим тебя до луны и обратно", - написала актриса, обращаясь к своей дочери.

Когда именно малышка появилась на свет - неизвестно. Лили и ее муж скрывали все до последнего момента, а потому новость о том, что пара воспользовалась услугами сурмамы, понравилась не всем пользователям сети.

Оказалось, что некоторые комментаторы возмущены "модой" на суррогатное материнство. Такие юзеры начали хейтить Лили, они пишут:

"Богачи не хотят рожать. Зачем, ведь можно оплатить даже это!"

"Суррогатное материнство, которое становится трендом среди знаменитостей, является одним из лучших проявлений капитализма. Богатые люди не хотят утруждать себя вынашиванием и рождением собственных детей, поэтому они платят за это другой женщине, которой определенно нужны деньги"

"Ты не мать, ты - покупатель"

"Суррогатное материнство - это жестокая торговля детьми. Ее нужно запретить. Мы даже со щенками так не обращаемся"

"Итак... Они использовали тело женщины в обмен на деньги, чтобы ее собственное не было испорчено?".

Впрочем, другие пользователи защитили Коллинз от нападок. Они пытались объяснить хейтерам, что суррогатное материнство помогает женщинам, которые не могут самостоятельно выносить ребенка.



Коллинз и ее муж (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Помимо этого, в комментариях появился муж Лили. Он не стал игнорировать едкие выпады юзеров.

"Благодарю за все добрые сообщения и любовь. Мы очень рады и благодарны. Что касается недобрых сообщений о суррогатном материнстве и нашем пути к рождению ребенка - нормально не быть экспертом в суррогатном материнстве. Нормально не знать, зачем кому-то может понадобиться суррогатная мать, чтобы родить ребенка. Нормально не знать мотивов суррогатной матери, независимо от того, что вы предполагаете", - написал избранник Коллингз.

"И нормально тратить меньше времени на извержение слов ненависти в мир, особенно в отношении прекрасной девочки, которая принесла много любви в жизни людей", - добавил он и отметил, что заканчивает писать свой комментарий, ведь ему нужно сменить дочери подгузник.

Что известно о личной жизни Лили Коллинз

Актриса, сыгравшая главную героиню в сериале "Эмили в Париже", вышла замуж за писателя и режиссера в 2021 году. До этого они несколько лет встречались, их помолвка состоялась в 2020 году.



Муж Лили Коллинз (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Лили приписывали романы со многими известными мужчинами. Однако актриса не любит говорить о личной жизни. Она мало рассказывает о браке, но изредка делится милыми кадрами с мужем.