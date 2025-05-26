Звезды готовят нечто особенное только для этих знаков Зодиака: кто в списке любимцев Вселенной

Козерог

Вы не ищете чуда, но во вторник оно может именно найти вас. Это будет что-то тихое, но важное, именно так Вселенная покажет, что хочет вам помочь. И именно с этого начнется та внутренняя перестройка, которую вы давно откладывали. Карты Таро предсказывают вам особенный день и слезы счастья, поэтому настраивайтесь на волну позитива!

Скорпион

Этот день принесет неожиданные новости, которые станут для вас настоящим сюрпризом. Звезды готовят особые события, а потому не удивляйтесь, когда все начнет меняться буквально на глазах. Вы давно чувствовали, что готовы к переменам, именно во вторник у вас появится шанс это сделать. Почувствуйте силу и мощную энергию, которую вам дарит Вселенная, начинайте действовать.

Близнецы

Интуиция будет работать так, будто это самое точное устройство в мире. Именно вы можете принять судьбоносное решение и не ошибиться. Вы можете воплотить свою мечту в жизнь, а потому не позволяйте себя останавливать. Весь негатив, проблемы и плохие мысли - говорите этому "пока" и встречайте новый этап!

Рак

В последнее время вы могли растворяться в чужих проблемах или гнаться за одобрением, из-за чего теряли себя. Но уже во вторник все изменится. Ставьте себя на первое место и никому не позволяйте себя обижать. Вселенная на вашей стороне и она не планирует оставлять вас в чьей-то тени, ведь вы должны сиять ярче других.