Все пойдет не по плану - и это к лучшему: какие 4 знака Зодиака ждет перезагрузка?

Некоторых представителей знаков Зодиака в ближайшее время ждут события, которые полностью изменят ход их жизни. Астрологи говорят, что у четырех из них все пойдет не по плану, и это станет лучшим сценарием.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает, кому звезды приготовили новый этап в жизни и как к нему подготовиться.

Рак

То, что казалось стабильным, может внезапно поменяться. Не держитесь за прошлое - новый этап сулит больше свободы и внутреннего роста. В отношениях могут возникнуть неожиданные повороты, но они покажут, кто для вас действительно близок. Пора позволить себе двигаться интуитивно, а не из-за чувства страха.

Весы

Ваши привычные ориентиры могут пошатнуться – и это не плохо. Вселенная словно снимет розовые очки и покажет реальные потребности твоего сердца. Сейчас важно пересмотреть приоритеты и отказаться от того, что не дает расти. Новые знакомства или предложения могут изменить ваш вектор жизни.

Скорпион

Изменения назрели давно, и сейчас пора действия. Возможно, придется отпустить что-нибудь важное - отношения, работу или привычную роль в жизни. Но на место старого придет что-то более глубокое, сильное и правдивое. Доверьтесь трансформации - она сделает вас еще более выносливым.

Рыбы

Идеалы, долго являвшиеся ориентирами, могут потерять смысл. Но вместе с этим откроется новое видение себя и мира. Растерянность перерастет во вдохновение, если вы дадите себе время на внутреннюю перезагрузку. Ваша чувствительность сейчас не слабость, а ключ к подлинным решениям.