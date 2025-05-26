Таро-гороскоп на неделю. Для кого откроются двери в новую жизнь, а кому стоит оглянуться назад

Таро-гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня обещает существенные изменения для многих знаков Зодиака. Некоторым откроются новые возможности и перспективы, другим придется переосмыслить прошлое, чтобы двигаться вперед.

Овен

Карта Таро: Сила

На этой неделе попробуйте посоревноваться: устройте игру, челлендж или спор с Львом (другом, родственником, коллегой или партнером). Если Льва рядом нет - найдите достойного соперника. Испытание может быть умственным, физическим или эмоциональным - главное, чтобы это способствовало вашему росту. Марс, ваш покровитель, любит борьбу - поэтому играйте, чтобы победить!

Телец

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Вспомните ситуацию, которая вас разочаровала. Ошибка, потеря, обида или упущенные возможности - не держитесь за них. Взгляните на эту историю под новым углом. Что из этого опыта можно попробовать снова - иначе, по-новому? Восьмерка Кубков призывает превратить поражение в победу. Другой подход - другой результат.

Близнецы

Карта таро: Рыцарь Кубков

Это ваше время - сезон вашего знака! Наслаждайтесь вниманием, празднованиями и встречами. Рыцарь Кубков советует создать насыщенную социальную жизнь: организуйте мероприятия, путешествия, общение. Объединяйте друзей, делитесь настроением, планируйте то, что доставит вам яркие воспоминания. Этот месяц задает тон всему году. Празднуйте свой день рождения со вкусом!

Рак

Карта Таро: Паж Жезлов

На этой неделе обратите внимание на молодежь в вашей жизни или же на собственную детскую сторону. Наступаем время игры, легкости, спонтанности. Возможно, вас вдохновит кто-нибудь из огненных знаков (Лев, Овен, Стрелец). Вернитесь к любимым занятиям из детства, попробуйте что-нибудь бессмысленное, но веселое. Позвольте себе просто радоваться.

Лев

Карта Таро: Десятка Монет

Сделайте инвестицию в будущее, даже если это требует времени или средств. Это может быть пенсионное накопление, улучшение жилья, обучение, здоровье или долгосрочный проект. Думайте стратегически: что вы можете начать сейчас, чтобы обеспечить себе стабильность и благополучие на годы вперед?

Дева

Карта Таро: Семерка Монет

Это время, чтобы воплотить изменения, о которых давно думали. Это не резкий скачок, а постепенный путь: ремонт, переезд, финансовая очистка или обновление быта. Вы умеете планировать - распишите этапы, действуйте последовательно, и получите удовольствие от процесса.

Весы

Карта Таро: Семерка Мечей

Ваша цель - внутренний и внешний порядок. На этой неделе освободитесь от всего, что нарушает покой: вещи, обязанности, связи, ожидания. Очистите пространство вокруг и в себе - и гармония вернется. Вы - творец мира, помните об этом.

Скорпион

Карта Таро: Пятерка Кубков

На этой недели вам нужно время для себя. Выпустите давно сдерживающие эмоции. Если необходимо поплакать - сделайте это. Это не слабость, а очищение. Вы освободите место для новой энергии, вдохновения и возможностей. Оставьте прошлое - впереди лучше.

Стрелец

Карта Таро: Семерка Кубков

С 26 мая по 1 июня у вас будет много идей. Не игнорируйте поток вдохновения - записывайте все, что приходит в голову. Эти планы могут стать фундаментом для всего 2025 года. Пора структурировать мечты: определяйте приоритеты, превращайте фантазии в планы. У вас яркое воображение - используйте его по полной.

Козерог

Карта Таро: Тройка Монет

На этой неделе важно быть заметным в профессиональных или личных кругах. Кто-то из влиятельных людей обращает на вас внимание. Действуйте открыто, демонстрируйте свои сильные стороны. Вы готовы к новому уровню - дайте возможности найти вас.

Водолей

Карта Таро: Верховная Жрица

Вас тянет к темам интуиции, мистики и самопознания. Доверьтесь этому зову. Займитесь медитацией, Таро, ведением дневника - чем-нибудь, что поможет настроиться на внутренний голос. Это ваш личный духовный квест.

Рыбы

Карта Таро: Влюбленные

Неделя эмоций и конфликтов. Вы чувствуете противоречие между тем, что диктует сердце, и тем, что подсказывает разум. Не принимайте решений на ходу - найдите пространство для тишины, побудьте наедине. Гармония между чувствами и логикой - ваш ориентир.