Звезда "Женского квартала" впервые вышла замуж и показала нежные свадебные фото

Ирина Сопонару вышла замуж

Так, артистка заключила брак со своим возлюбленным, британским предпринимателем Рисом, который сделал ей предложение год назад.

Судя по снимкам, свадьба прошла в Украине. На празднике присутствовали лишь самые близкие родные.

Ирина Сопонару вышла замуж (фото: instagram.com/irinasoponaru)

Для важного события Ирина выбрала белое платье с вышивкой, а ее избранник был в национальном украинском наряде.

"Принимаем поздравления", - подписала фото знаменитость.

Ирина Сопонару вышла замуж (фото: instagram.com/irinasoponaru)

Напомним, британец Рис познакомился с Ириной Сопонару в одном из киевских заведений в 2021 году. Он первый завязал разговор и взял ее номер телефона. Девушке же кавалер-иностранец понравился не сразу.

Как говорит Ирина, любви с первого взгляда не случилось, но после нескольких свиданий Риз все же растопил ее сердце.

А все потому, что был воспитанный и скромный. Мужчина признается, что рядом с ней мог быть собой, настоящим.

Сделал Рис предложение актрисе в мае 2023 года, и сделал он это оригинально - в письменной форме.