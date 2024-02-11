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Звезда "Женского квартала" рассекретила, чем занимается ее жених-британец

Воскресенье 11 февраля 2024 17:20
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Звезда "Женского квартала" рассекретила, чем занимается ее жених-британец Ирина Сопонару с бойфрендом (фото: instagram.com/irinasoponaru)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару рассказала, чем занимается ее жених-британец Рис, и как ему удалось за короткий срок выучить украинский язык.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-проект "Вихідний 2.0".

Чем занимается избранник артистки

Также звезда поделилась, как жениху-иностранцу удалось выучить украинский язык за три месяца.

"У него очень хороший украинский. Он учил где-то три-четыре месяца. Он по Duolingo учил, что-то у меня спрашивал", - сказала актриса.

"Мы дома преимущественно на английском, но сейчас уже немножечко на украинском тоже общаемся. Ну как мы на английском общаемся. То, что я не знаю на английском, я ему говорю на украинском", - прокомментировала она.

Звезда &quot;Женского квартала&quot; рассекретила, чем занимается ее жених-британец

Ирина Сопонару с бойфрендом (фото: instagram.com/irinasoponaru)

Также звезда поделилась, как жениху-иностранцу удалось выучить украинский язык за три месяца.

"У него очень хороший украинский. Он учил где-то три-четыре месяца. Он по Duolingo учил, что-то у меня спрашивал. Мы дома преимущественно на английском, но сейчас уже немножечко на украинском тоже общаемся. Ну как мы на английском общаемся. То, что я не знаю на английском, я ему говорю на украинском", - прокомментировала Сопонару.

Напомним, Ирина встречается с бойфрендом Рисом с 2021 года. Полномасштабная война изрядно сблизила влюбленных, что они стали жить вместе.

Звезда "Женского квартала" долгое время мечтала о свадьбе с любимым, а также о детях.

В мае прошлого года актриса объявила о помолвке с британским предпринимателем.

Ранее Оля Цыбульская ответила, как муж реагировал на слухи о ее романе с DZIDZIO.

Также Тринчер призналась, свободно ли ее сердце после развода с Волошиным.

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