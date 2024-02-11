Звезда "Женского квартала" рассекретила, чем занимается ее жених-британец
Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару рассказала, чем занимается ее жених-британец Рис, и как ему удалось за короткий срок выучить украинский язык.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-проект "Вихідний 2.0".
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Также звезда поделилась, как жениху-иностранцу удалось выучить украинский язык за три месяца.
"У него очень хороший украинский. Он учил где-то три-четыре месяца. Он по Duolingo учил, что-то у меня спрашивал", - сказала актриса.
"Мы дома преимущественно на английском, но сейчас уже немножечко на украинском тоже общаемся. Ну как мы на английском общаемся. То, что я не знаю на английском, я ему говорю на украинском", - прокомментировала она.
Ирина Сопонару с бойфрендом (фото: instagram.com/irinasoponaru)
Также звезда поделилась, как жениху-иностранцу удалось выучить украинский язык за три месяца.
"У него очень хороший украинский. Он учил где-то три-четыре месяца. Он по Duolingo учил, что-то у меня спрашивал. Мы дома преимущественно на английском, но сейчас уже немножечко на украинском тоже общаемся. Ну как мы на английском общаемся. То, что я не знаю на английском, я ему говорю на украинском", - прокомментировала Сопонару.
Напомним, Ирина встречается с бойфрендом Рисом с 2021 года. Полномасштабная война изрядно сблизила влюбленных, что они стали жить вместе.
Звезда "Женского квартала" долгое время мечтала о свадьбе с любимым, а также о детях.
В мае прошлого года актриса объявила о помолвке с британским предпринимателем.
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