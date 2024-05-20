Зірка "Жіночого кварталу" вперше вийшла заміж і показала ніжні весільні фото

Ірина Сопонару вийшла заміж

Так, артистка уклала шлюб зі своїм коханим, британським підприємецем Рісом, який освідчився їй рік тому.

Судячи зі знімків, весілля пройшло в Україні. На святі були присутні лише найближчі рідні.

Ірина Сопонару вийшла заміж (фото: instagram.com/irinasoponaru)

Для важливої події Ірина обрала білу сукню з вишивкою, а її обранець був у національному українському вбранні.

"Приймаємо привітання", - підписала фото знаменитість.

Ірина Сопонару вийшла заміж (фото: instagram.com/irinasoponaru)

Нагадаємо, британець Ріс познайомився з Іриною Сопонару в одному з київських закладів у 2021 році. Він перший зав’язав розмову і взяв її номер телефону. Дівчині ж кавалер-іноземець сподобався не відразу.

Як каже Ірина, кохання з першого погляду не сталося, але після кількох побачень Різ все ж розтопив її серце.

А все тому, що був вихований і скромний. Чоловік зізнається, що поряд з нею міг бути собою, справжнім.

Освідчився Ріс акторці у травні 2023 року. А зробив він це оригінально - в письмовій формі.