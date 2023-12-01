Звезда "Голодных игр" приготовил борщ по рецепту украинки: Клопотенко отреагировал (видео)

Американский актер Стэнли Туччи, известный по фильмам "Дьявол носит Prada", "Милые кости" и "Голодные игры", приготовил борщ по рецепту украинских беженцев. С ними он познакомился во время поездки в Молдову.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Стэнли Туччи приготовил борщ

Процесс приготовления традиционного украинского блюда Стэнли показал в своем блоге.

"Недавно я вернулся из Молдовы. Я был там с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы увидеть многих беженцев из Украины. Это чрезвычайно вдохновило меня. Одним из дел, которое я там выполнял, было приготовление еды. Украинские женщины научили меня готовить борщ, который я обожаю. Поэтому покажу вам этот рецепт в знак уважения к ним", - поделился актер.

Для того чтобы получился вкусный борщ, Туччи понадобилось несколько базовых ингредиентов.

Стэнли Туччи показал, как готовит борщ (фото: instagram.com/stanleytucci)

В частности, капуста, капуста, морковь, лук, чеснок, томатная паста, картофель и свекла.

Не мог не отреагировать на пост ресторатор Евгений Клопотенко. Он поблагодарил американца за поддержку Украины.

"Благодарим за поддержку. Борщ непревзойденный", - написал под роликом звездный кулинар.

Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)

Напомним, в июле 2022 года мировое сообщество официально закрыло вопрос с "российским супом", признав украинский борщ нематериальным наследием ЮНЕСКО, то есть частью именно украинской, а не российской или чьей-то другой культуры и истории.

А руку к этой победе приложил известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.