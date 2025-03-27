Звезда "Венздей" Дженна Ортега показалась в красном платье из стекла: сколько стоит эффектный образ

22-летняя актриса Дженна Ортега получила особую популярность благодаря сериалу "Венздей". И пока фаны ждут продолжения проекта, актриса поражает модными выходами. На днях она покорила публику появлением в эффектном платье из стекла.

Сколько стоит красное платье Ортеги

Звезда сериала "Венздей" появилась в эффектном красном платье от Oscar de la Renta, стоимость которого достигает почти 13 тысяч долларов. Наряд напоминает витражное стекло, однако на самом деле изготовлен из прочного пластика.

И хотя образ получился эффектным, Ортега призналась: некоторые детали наряда заставляют ее чувствовать дискомфорт.

"Я не собираюсь врать, есть кусочки, которые впиваются мне в ягодицы каждый раз, когда я сажусь", - поделилась она.

На это ведущий шоу Стивен Колберт в шутку ответил, что стоит иметь на площадке команду медиков.

Дженна Ортега в модном красном платье из стекла (скриншот)

Что известно о втором сезоне "Венздей"

Съемки второго сезона завершились в декабре прошлого года. К касту присоединилось немало звезд. Так, Дженна рассказала, как было работать с Леди Гагой, которая появится в роли в камео.

"Я была невероятно взволнована. Даже не знала, как к ней обращаться. Все только и говорили: "Гага идет! Гага идет!" - это было нашим кодовым словом. Она такая милая и скромная. Просто нормальный человек, и это замечательно. Она настолько талантлива, что это даже пугает, но при этом она такая крутая. Помню, как пришла на съемочную площадку, а там все было полностью изменено", - рассказала актриса.

Как пояснила Ортега, с приходом певицы атмосфера на площадке кардинально изменилась. Для нее подготовили немало сюрпризов.

"В день ее приезда вдруг появился грузовик, потом еще один и еще один. Я шла и споткнулась о какую-то дорожку, не понимая, что это. Оказалось, то для нее специально проложили от трейлера до съемочной площадки. Я шла в свою палатку отдохнуть и вижу, что ее заменили на новую! У меня появилось парикмахерское кресло, дорогая вода... Все стало роскошным. Мы действительно хотели ее поразить. А уже на следующий день я вернулась на свою пыльную съемочную площадку", - поделилась с юмором Дженна.

Премьера второго сезона "Венздей" запланирована на 2025 год. Создатели пообещали, что сюжет будет иметь еще больше неожиданных поворотов.

Вас также может заинтересовать: