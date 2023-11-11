Звезда "Дизель Шоу" сказал, что думает о побеге Никишина и Писаренко в Россию: "Совсем не завидую им"

Экс-участник "Дизель Шоу" Олег Иваница, который после полномасштабного вторжения взял в руки оружие и пошел защищать свою землю от оккупантов, заявил, что совсем не завидует бывшим коллегам Евгению Никишину и Сергею Писаренко, которые сбежали в РФ

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для YouTube-проекта ТСН.ua "Наедине".

Олег Иваница о Никишине и Писаренко

По мнению защитника, Евгений и Сергей осознают, что находятся в стране, которая убивает их близких.

Иваница прокомментировал побег Никишина и Писаренко в РФ (фото: instagram.com/o_ivanytsia, facebook.com/pabaduba)

"Я совсем не завидую Писаренко и Никишину. Они сейчас живут там, они все равно знают, что живут в стране, которая убивает их близких, родственников. В той экономической системе они платят налоги. На их деньги строятся разрушающие страну ракеты. Мне кажется, что совесть изнутри их просто сгрызает. Я им, честно говоря, не завидую", - высказался Олег Иваница.

Также он добавил, что новость о том, что комики переехали в РФ, стала для него шоком.

"...Сначала они записали обращение, что это война. Я так думаю, что молодцы. Потом, когда мне сказали, что они снова туда (в РФ, - Ред.) переехали, это был такой шок...", - поделился мужчина, напомнив, что у Писаренко есть украинские корни.

Напомним, Писаренко и Никишин родились в российском городе Магнитогорске (Челябинская область).

Их имена стали известны благодаря участию в юмористической игре КВН. Затем они перебрались и начали творческую деятельность в Украине.

Евгений Никишин и Сергей Писаренко (фото: facebook.com/pabaduba)

В связи с развитием полномасштабной войны, начатой Россией против Украины, оба актера покинули территорию украинского государства.