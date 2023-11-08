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Известный певец рассказал, как его бабушка на Урале поддерживает Украину в окружении "бешеных зомби"

Среда 08 ноября 2023 09:30
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Известный певец рассказал, как его бабушка на Урале поддерживает Украину в окружении "бешеных зомби" Роман Бахарев (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Роман Бахарев родился на Урале, а детство и юность провел в Чистякове и Донецке, которые сейчас временно оккупированы. Артист говорит, что "с той стороны" у него не осталось друзей, но есть человек, с которым он общается - это его бабушка.

О том, как близкий человек солиста группы BAH.ROMA в окружении "бешеных зомби" поддерживает Украину, исполнитель рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина (проект Styler).

Роман Бахарев о бабушке в РФ

По словам артиста, его бабушка, живущая на Урале, единственная, с кем он поддерживает связь из страны-агрессорки.

Известный певец рассказал, как его бабушка на Урале поддерживает Украину в окружении &quot;бешеных зомби&quot;

Роман Бахарев (фото: instagram.com/roman_bakharev_)

"Мне жаль ее, потому что у нее не осталось круга общения. Она топит за Украину в окружении бешеных zомби. Она пережила Вторую мировую и когда я был маленьким, говорила мне: "Все, что угодно, только бы не война", - поделился Роман .

Бахарев говорит, что они иногда созваниваются и обмениваются новостями.

Известный певец рассказал, как его бабушка на Урале поддерживает Украину в окружении &quot;бешеных зомби&quot;

Роман Бахарев (фото: instagram.com/roman_bakharev_)

"Она подписана на несколько украинских Телеграмм-каналов и за время войны уже почти полностью понимает на слух украинский язык. Очень сильно волнуется, а я волнуюсь за нее. К сожалению, мой отец не сможет поехать и похоронить ее, как это принято у родителей и детей…", - рассказал музыкант.

Мужчина также признался, что его бывшие друзья умерли для него после фраз типа "так в тебя же не летит" и "она закончила МГУ, ей виднее".

Об этом он даже написал песню "199.9".

Ранее медиаэксперт объяснил,чем опасны такие "кумиры молодежи" как группа "Пошлая Молли" для Украины.

Также блогер рассказал, что Олег Винник собирается возвращаться в Украину.

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