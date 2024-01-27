Украинский актер признался, как уволился с фронта и вспомнил самый страшный день на войне

Украинский актер Александр Печерица признался, как освободился с фронта и каким был самый тяжелый день на войне.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды "Крепостной" для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" .

Артист о самом страшном дне на войне

По словам Александра, больше всего морально тяжело ему было в первые дни полномасштабного вторжения РФ, ведь он растерялся.

Александр Печерица (фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya)

"Самые тяжелые для меня были дни - это принятие вот этого решения (пойти служить - прим. ред.), когда я 24-25 февраля не знал, что мне делать. Здесь уже начинают заходить колонны, а ты думаешь, что мне делать: закрывать квартиру, где-то прятаться, убегать, оставаться, защищаться...", - рассказал Печерица.

"Тогда я пошел к ребятам, которые охраняли эстакаду на Броварском проспекте. Я у них спросил, что это за подразделение, как к вам записаться, хочу вам помогать. Они мне сказали, куда ехать. Я поехал, там было много людей. Я тогда убедился, что я правильный сделал выбор", - продолжил актер.

Также звезда говорит, что не раз испытывал тревогу и страх во время обстрелов, или из-за того, что оккупанты могут взять их в окружение.

Александр Печерица (фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya)

"Я и не раз испытывал страх во время обстрелов, когда близко ложились снаряды. Каждый раз была тревога и страх, что мы попадем в окружение. Это такой страх, который очень глубоко в тебе сидит, с которым ты пытаешься просто договориться", - признался актер.

Через полтора года службы Александр уволился. Говорит, что сделал это по семейным обстоятельствам.

"Я уволился по семейным обстоятельствам, потому что у меня была такая возможность", - пояснил Печерица.

Отметим, актер выполнял службу как пехотинец в 128-м батальоне, который действует на Харьковщине.

Свое участие на фронте он объяснял тем, что хочет, чтобы его сыну не пришлось в будущем отстаивать Украину.