Принимала наркотики в хижине: популярная актриса была найдена мертвой на берегу реки

В понедельник, 14 апреля, умерла актриса Софи Найвайд, которая еще в детстве прославилась благодаря таким фильмам, как "Мамонт" Лукаса Мудиссона и "Ной" Даррена Аронофски. Девушке было 24 года.

Родные Софи обнародовали некролог, в котором отметили, что актриса самостоятельно боролась с определенной проблемой со здоровьем.

В то же время они не уточнили, какое именно заболевание ей пришлось переживать.

Также стало известно, что в определенный момент помощь ей пытались оказать даже представители правоохранительных органов, однако детали этой ситуации семья решила не разглашать.

"Софи была доброй и доверчивой девочкой, из-за этого другие часто пользовались этим. Она много писала и рисовала, и во многих ее работах видно глубину ее души, а также боль, которую она чувствовала. Многие из ее работ - это путеводители по ее трудностям и травмам. Несмотря на эти планы, диагнозы и ее собственные откровения, те, кто был ей близким, а также психотерапевты, правоохранители и другие люди, которые пытались ей помочь, убиты горем из-за того, что их усилия не смогли спасти ее от этой судьбы", - говорится в некрологе. Софи Найвайд (фото: instagram.com/shellythegibson)

"Она лечилась самостоятельно, чтобы справиться со всеми травмами и стыдом, которые хранила в себе, и это привело к ее смерти. Она неоднократно говорила, что "справится с этим" сама, и была вынуждена отказаться от лечения, которое, возможно, спасло бы ей жизнь", - добавили близкие девушки.

Позже следователи из полиции штата Вермонт, которые занимаются расследованием внезапной смерти актрисы Софи Найвайд, поделились деталями трагедии.

По их данным, тело 24-летней звезды было найдено на берегу реки примерно в 4 утра 14 апреля. Медики констатировали смерть на месте. Рядом обнаружили навес - временное сооружение, возведенное из поваленных деревьев, расположенное неподалеку от местной средней школы в городке Беннингтон. Кадр из фильма "Мамонт"

Возле тела находился мужчина, который сейчас дает показания и сотрудничает с полицией.

Следствие сообщает, что Софи не жила в этой самодельной хижине, но бывала там раньше. Известно, что сооружение служило приютом для нескольких человек.

В рамках расследования рассматриваются различные версии, в том числе вероятность убийства. Мать погибшей сообщила, что девушка имела проблемы с употреблением запрещенных веществ. Софи Найвайд с мамой (фото: instagram.com/shellythegibson)

"Насколько мне известно, она употребляла наркотики. Софи была с другими людьми, когда умерла. Я их не знаю. Результаты открытия еще не получены. Полицейские сказали, что это займет 6-8 недель. Поэтому я не могу сказать ничего определенного", - отметила актриса Шелли Гибсон.

Лейтенант полицейского управления Беннингтона Камилло Гранде объяснил, что Найвайд не отвечала на телефонные звонки, поэтому правоохранители начали ее искать. Кадр из фильма "Мамонт"

"Мы связались с полицейским управлением. Офицеры оказали ей неотложную помощь, и в конце концов она была объявлена умершей на месте происшествия", - рассказал Гранде изданию Daily Mail.

Он добавил, что актриса была известна правоохранительным органам Беннингтона в связи с употреблением наркотиков.

Что известно о Софи Найвайд

Софи Найвайд дебютировала в кино в 2006 году, сыграв в фильме "Белла". Впоследствии ее можно было увидеть в одном из эпизодов популярного сериала "Закон и порядок". Кадр из фильма "Закон и порядок"

В 2007 году актриса приняла участие сразу в нескольких проектах - среди них фильмы "И пришла любовь", "Марго на свадьбе" и "Нью-Йоркская серенада".

В драме "Мамонт", вышедшей в 2009 году, Софи исполнила роль дочери персонажей, которых сыграли Гаэль Гарсия Берналь и Мишель Уильямс. Кадр из фильма "Мамонт"

На протяжении 2000-х и в середине 2010-х Найвайд продолжала активно сниматься. В ее фильмографии - такие ленты, как "Тени и ложь", "Были допущены ошибки", "Рожденный заново" и "Что бы ты сделал"."