Звезда украинских сериалов и "Танцев со звездами" показал фото в брутальном образе

Артур Логай - настоящая звезда украинского кинематографа, его легкость и харизма позволяют ему быть любимцем публики. На днях Логай показал интересные фото, на которых проявил разные эмоции.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал "Черный лотос".

Артур Логай показал интересные фото

Логай прошел сложный путь к своему актерству, но он был уверен в том, что все получится, нужно просто работать над собой и заявлять о себе. И сейчас мы видим удачливого, талантливого и красивого актера, мужа и семьянина.

Рейтинги Артура сильно подняло шоу "Танцы со звездами", где он показал супер уровень и открылся зрителю с новой стороны. После этого внимание к актеру возросло, людей стала интересовать его личная жизнь, отношения с женой и простая жизнь.

Артур Логай в интересном образе (фото: t.me/chorniylotus)

На днях в сети появились эмоциональные фотографии актера, он попал в объектив Ярослава Бойченко. Фотограф смог раскрыть разные стороны Артура. Он показал его и очень серьезным, сосредоточенным, романтичным, легким и с искренней улыбкой.

Кстати, фотосессия прошла в одной из столичных арок и в черно-белых цветах. Это добавляет любопытству кадрам, но основное внимание приковано к наряду актера. Он надел длинное черное пальто, гольф, пиджак и классические брюки.

Мужчина успел сфотографироваться и в верхней одежде, и прямо в пиджаке. Стоит сказать, что актеру очень подходит такой классический и даже чуть-чуть брутальный стиль, ведь Логай мастер перевоплощений, а камера его любит.

Артур Логай в интересном образе (фото: https://t.me/chorniylotus