Анна Кошмал показала стильный весенний лук (фото)

Анна Кошмал - популярная молодая актриса, которая любит носить простые, но удобные и стильные вещи.

О крайнем весеннем образе Ани, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -stories актрисы.

Анна Кошмал показала, в чем гуляет по весеннему Киеву

Молодая актриса достаточно активна в социальных сетях, поэтому она часто демонстрирует свою жизнь. Анна показывает процесс работы в театре, съемок кино и свою реальную жизнь, общение с сыном, свои ритуалы красоты, занятия йогой и составление образов.

С наступлением весны, каждой девушке хочется выглядеть максимально красиво и при этом носить удобные вещи, которые не будут сковывать движения.

Да, Кошмал является поклонницей удобных вещей, которые позволяют ей почувствовать легкость. Для своей прогулки по Киеву Аня выбрала довольно простой образ, который назвала пенсионерским.

Скриншоты

Девушка надела серые джинсы момы, которые никогда не выходят из моды, ведь считаются классикой, полосатый свитшот, напоминающий тельняшку, высокие белые носки и сверху еще одну кофточку.

А вот обувь Анна выбрала очень интересную, она обула клоги, которые считаю очень удобными и практичными.

Также свой образ Кошмал дополнила большой сумкой под цвет обуви и накрутила волосы, чтобы точно ощущать весеннюю атмосферу и выглядеть еще красивее.

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