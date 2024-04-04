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Как выглядит жена оскароносного актера Киллиана Мерфи (фото)

Четверг 04 апреля 2024 15:55
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Как выглядит жена оскароносного актера Киллиана Мерфи (фото) Киллиан Мерфи (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)
Автор: Юлия Любченко

Киллиан Мерфи не слишком любит говорить о своей личной жизни, и более того, не все его поклонники были в курсе о его семейном статусе. А он женат и имеет детей.

О том, как выглядит жена Киллиана и их история любви, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала были использованы следующие источники: Instagram-профиль актера, Википедия и интервью Мерфи.

Как выглядит жена Киллиана Мерфи

Киллиан почти никогда не демонстрирует свою личную жизнь, но иногда его желание показать собственное счастье позволяет ему выложить несколько семейных фото в Instagram.

Так, например, на днях актер показал семейные фотографии с женой и детьми. Видно, что они не новые, ведь его любимая Ивонн Макгиннесс и он сам выглядят совсем не так, как сейчас. В последний раз они появлялись вместе на публике на церемонии "Золотой Глобус 2024".

Как выглядит жена оскароносного актера Киллиана Мерфи (фото)

Киллиан Мерфи с супругой на "Золотом Глобусе 2024" (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)

Его жена – ирландская художница, работающая в различных контекстах, включая видеоинсталляцию и печать. И вместе с Киллианом они уже прошли многое.

У женщины очень изящные черты лица, ведь все выпуклости, а это нос, подбородок и скулы имеют обострение. А вот глаза у Ивонн голубые, как и у ее возлюбленного. Они как пара выглядят очень гармонично и излучают уважение и любовь.

У Киллиана и Ивонна двое детей: Мелаки, 2005 года рождения, и Аран, 2007 года рождения. Сначала они жили в Лондоне, но позже семья переехала в Ирландию, чтобы дети могли быть рядом со своей бабушкой и дедушкой. Кстати, фото с детьми на своих фотографиях Мерфи тоже показал.

Как выглядит жена оскароносного актера Киллиана Мерфи (фото)Как выглядит жена оскароносного актера Киллиана Мерфи (фото)Как выглядит жена оскароносного актера Киллиана Мерфи (фото)Как выглядит жена оскароносного актера Киллиана Мерфи (фото)

Киллиан Мерфи с семьей (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)

История любви Киллиана Мерфи и его жены

Ивонн Макгиннесс и Киллиан Мерфи впервые встретились еще в 1996 году в Дублине во время концерта с одной из его любительских групп. Тогда он был 20-летним студентом Университетского колледжа Корка, и вскоре после этого его пригласили в "Disco Pigs" Энди Уолш.

Ивонн и Киллиан поженились только в 2004 году, но пара остается вместе и по сей день. По словам Мерфи, его жена помогает ему сохранять чувство нормальности.

"Очень важно иметь такого человека. На самом деле, моя жизнь никоим образом не изменилась. У меня все те же друзья, и мы ходим в одни и те же места", - поделился в одном из интервью актер.

Как выглядит жена оскароносного актера Киллиана Мерфи (фото)Как выглядит жена оскароносного актера Киллиана Мерфи (фото)

Киллиан Мерфи с супругой (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)

Ранее мы рассказывали, что Киллиан Мерфи показал интересную фотосессию в современном стиле.

Читайте также, как Киллиан Мерфи показал нехарактерные для себя образы.

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