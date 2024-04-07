Зірка українських серіалів вразив брутальними кадрами

Артур Логай - справжня зірка українського кінематографу, його легкість та харизма дозволяють йому бути улюбленцем публіки. Днями Логай показав цікаві фото, на яких проявив різні емоції.

Артур Логай показав цікаві фото

Логай пройшов складний шлях до свого акторства, але він був впевнений у тому, що все вийде, треба просто працювати над собою та заявляти про себе. І зараз ми бачимо успішного, талановитого і красивого актора, чоловіка та сім’янина.

Рейтинги Артура дуже сильно підняло шоу "Танці з зірками", де він показав супер рівень та відкрився глядачеві з нової сторони. Після цього увага до актора зросла, людей почало цікавити його особисте життя, стосунки з дружиною та просте життя.

Артур Логай у цікавому образі (фото: t.me/chorniylotus)

Днями у мережі з’явилися емоційні фотографії актора, він потрапив в об’єктив Ярослава Бойченка. Фотограф зміг розкрити різні сторони Артура. Він показав його і дуже серйозним та зосередженим, і романтичним, легким та з щирою посмішкою.

До речі, фотосесія пройшла в одній зі столичних арок та у чорно-білих кольорах. Це додає цікавості кадрам, але основна увага прикута до вбрання актора. Він одягнув довге чорне пальто, гольф, піджак та класичні брюки.

Чоловік встиг сфотографуватися й у верхньому одязі, і просто у піджаку. Варто сказати, що акторові дуже пасує такий класичний і навіть трохи брутальний стиль, адже Логай майстер перевтілень, а камера його любить.

Артур Логай у цікавому образі (фото: https://t.me/chorniylotus