Звезда "Сватов" - об Оксане Байрак: "У нее всегда была пророссийская позиция"

Актер вспомнил о сотрудничестве с Байрак

Актер рассказал, что в последний раз общался с молчуньей еще до полномасштабного вторжения.

Тогда он поздравил ее с днем рождения, но ответа от нее не получил.

Оксана Байрак (фото: instagram.com/ksanabayrak )

Когда же мужчина прочитал, что она пишет в своих соцсетях об Украине - понял, что не хочет больше иметь с ней ничего общего.

"Честно говоря, Оксана всегда была пророссийской. Не опиралась на Миколайчука или Довженко, всегда цитировала "Россия", "та страна", "прекрасная культура". Деньги, на которые она снимала свои фильмы, московские. Она их находила в России, адаптировала здесь, в Украине, не забывая о себе, - это все знали", - сказал о женщине актер.

Оксана Байрак (фото: instagram.com/ksanabayrak )

В интервью артист также отметил, что работать с Байрак было непросто, а также признался, что многому научился у нее в профессиональном плане.

"Работалось с ней непросто. Все время - негатив, негатив. Хотя с профессиональной точки зрения я у нее многому научился. И спасибо, что в свое время пригласила меня играть в своих картинах. У нас никогда не было открытых конфликтов на политическом поле, потому что на эти темы не дискутировали. Но если бы мне представился случай поговорить с ней, сказал бы все, что о ней думаю", - добавил Калантай.