Украинская певица после получения российского гражданства "бросила" Меладзе и показалась с бойфрендом

Экс-солистка группы "ВИА Гра" София Тарасова, которая недавно получила российское гражданство , отреагировала на слухи о том, что она является любовницей Константина Меладзе. Так, действительно, певица находится в романтических отношениях, но не с композитором, а с другим мужчиной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

София Тарасова отреагировала на слухи о романе с Меладзе

Российские СМИ уже давно распространяют информацию о том, что 22-летняя артистка разрушила семейную идиллию Константина Меладзе и Веры Брежневой.

Подлила масла в огонь общая песня Софии и Константина, которая показалась публике слишком романтичной.

В своих соцсетях певица решила расставить все точки над "i".

София Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)

"Серьезно, если пресса, журналы и всевозможные издания до сих пор не додумались проверить мои соцсети, прежде чем утверждать, что у меня есть фейковые отношения, то вы можете хотя бы просто посмотреть эти истории до конца", - обратилась к прессе звезда.

Позже она поделилась видео со своим настоящим избранником.

София Тарасова с бойфрендом (фото: instagram.com/sofia_tarasova)

Им оказался иностранец по имени Джеймс Росс Тречер.

Это подтверждают общие фотографии и романтические видео влюбленных из соцсетей Софии.

София Тарасова с бойфрендом (фото: instagram.com/sofia_tarasova)