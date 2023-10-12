Зірка "Сватів" - про Оксану Байрак: "Вона завжди мала проросійську позицію"

Актор згадав про співпрацю з Байрак

Актор розповів, що востаннє спілкувався з мовчункою ще до повномасштабного вторгнення.

Тоді він привітав її з днем народження, але відповіді від неї не отримав.

Оксана Байрак (фото: instagram.com/ksanabayrak)

Коли ж чоловік прочитав, що вона пише у своїх соцмережах про Україну - зрозумів, що не хоче більше мати з нею нічого спільного.

"Правду кажучи, Оксана завжди була проросійською. Не спиралася на Миколайчука чи Довженка, завжди цитувала "Росія", "та країна", "прекрасна культура". Гроші, на які вона знімала свої фільми, московські. Вона їх знаходила в Росії, адаптувала тут, в Україні, не забуваючи про себе, - це всі знали", - сказав про жінку актор.

Оксана Байрак (фото: instagram.com/ksanabayrak)

В інтерв’ю артист також зазначив, що працювати з Байрак було непросто, а також зізнався, що багато чому навчився у неї у професіональному плані.

"Працювалося з нею непросто. Весь час - негатив, негатив. Хоча з професійного погляду я в неї багато чого навчився. І дякую, що свого часу запросила мене грати в своїх картинах. Ми ніколи не мали відкритих конфліктів на політичному підґрунті, бо на ці теми не дискутували. Але якби мені випала нагода поговорити з нею, сказав би все, що про неї думаю", - додав Калантай.