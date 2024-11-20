Звезда "Сватов" назвал причину, почему навсегда покинул Россию

Российский актер Александр Феклистов, сыгравший роль Сан Саныча в сериале "Сваты", назвал причину, почему навсегда уехал из России.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Марку Леви и Антону Привольнову для YouTube-канала Sheinkin40 .

Как известно, он с самого начала осудил полномасштабную войну, которую начала РФ на территории Украины. Какое-то время он оставался на родине, однако потом спектакли с его участие начали отменять.

"У меня было ощущение, что я должен работать там, что мне нужен зритель и я ему нужен. Во время войны я некоторое время работал. Потом все рухнуло. Закрыли один спектакль, второй, третий", - поделился артист.

Поэтому он принял для себя нелегкое решение - навсегда покинуть РФ. Сейчас артист живет в Испании.

"Я не готов идти работать опять дворником, истопником и так далее. А будущее у меня только такое было в России. Зачем мне жить во всем этом? Я могу жить прямо у моря, такая возможность есть. Не у всех есть такая возможность, а мне повезло, у меня есть", - подчеркнул Феклистов.

К слову, предложения вернуться на родину и возобновить карьеру ему уже поступали. Однако он не хочет об этом даже думать.

Что известно про Александра Феклистова

Феклистов - советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист.

В 1982 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Ефремова). С 1982 года был актером МХАТа.

В 1988 году перешел в студию "Человек", был одним из организаторов Пятой студии МХАТ.

В 1995 году вернулся в Художественный театр, где играл в спектакле "Любовь в Крыму", а в 2001 году вышел из труппы.

Играл в спектаклях в театральном агентстве "Богис" и в театре "Сатирикон".

За свою карьеру сыграл множество ролей как на театральных сценах, так и в кино.

Александр Феклистов (фото: instagram.com/feklistovofficial)

Что известно о позиции Феклистова после начала российской агрессии

Актер еще с 2014 года решил для себя, что действия руководства России не адекватны. В числе других кинематографистов подписал опубликованное "КиноСоюзом" открытое письмо с осуждением "российской военной интервенции в Украину" и "беспрецедентной антиукраинской кампании, развязанной российскими государственными каналами".

После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года открыто осудил это. Он записал видеообращение к украинцам.

В 2023 году эмигрировал в Испанию, живет в небольшом городке возле Барселоны.

Александр Феклистов (фото: instagram.com/feklistovofficial)