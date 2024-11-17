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Умер экс-солист группы "На-На" Левкин, который поддерживал войну в Украине

Воскресенье 17 ноября 2024 15:41
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Умер экс-солист группы "На-На" Левкин, который поддерживал войну в Украине Владимир Левкин (фото: российские СМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

На 57-м году жизни умер бывший солист популярной группы 90-х "На-На" Владимир Левкин.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Информацию о причине смерти путиниста не сообщается, но, согласно неофициальным данным, недавно исполнителя доставили в больницу с подозрением на пневмонию.

На следующий день Левкин попал в реанимацию в связи с обострением основного заболевания - лейкоза. Вероятно, именно оно и стало причиной смерти.

Умер экс-солист группы &quot;На-На&quot; Левкин, который поддерживал войну в Украине

Владимир Левкин (фото: российские СМИ)

Отметим, что в начале 2000-х певцу диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Музыкант пережил две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть болезнь.

Что Левкин говорил о войне в Украине

Владимир Левкин открыто поддержал Путина и войну в Украине. В начале года пропагандист заявил, что посетил военкомат после объявления мобилизации в России. Однако мобилизоваться он не планирует. С показной патетикой артист рассказал, что его визит имел единственную цель - "увидеть глаза" тех, кто отправлялся на войну.

"Я хотел взглянуть им в глаза", - заявил Z-патриот.

Умер экс-солист группы &quot;На-На&quot; Левкин, который поддерживал войну в Украине

Владимир Левкин (фото: российские СМИ)

По его словам, это были глаза тех, кто собирался стать оккупантами в Украине. Что касается самого Левкина, то он считал, что его миссия - не воевать, а петь.

Он даже добавил, что военком якобы лично попросил его поддерживать "своих" со сцены.

Что известно о группе "На-На"

"На-На" - российская поп-группа, основанная в 1989 году продюсером Бари Алибасовым. Коллектив получил популярность в 90-х благодаря хитам, таким как "Фаина" и "Шляпа".

Их стиль отличался эпатажными выступлениями, сценическими костюмами и легкой танцевальной музыкой. Оригинальный состав включал Владимира Левкина, Владимира Политова, Валерия Юрина и Павла Соколовского.

Несмотря на потерю популярности, группа до сих пор выступает, в основном для аудитории, которая помнит их пик славы.

Умер экс-солист группы &quot;На-На&quot; Левкин, который поддерживал войну в Украине

Группа "На-На" (фото: российские СМИ)

Ранее мы рассказывали, что умерла звезда "Бриллиантовой руки", отец которой был украинцем.

Также писали, что покойная Светлана Светличная говорила об украинцах и войне.

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