Непревзойденная Марго Робби показала, как носить костюм от украинского бренда
Зарубежные звезды часто выбирают украинские бренды, поскольку они современные, модные, качественные, и, конечно, невероятно красивые и удобные.
О том, в костюме какого бренда вышла в свет Марго Робби, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram -страницы модных поклонников актрисы, а также на Instagram-профиль фильма "Барби".
Марго Робби засветилась в костюме украинского бренда
На днях Марго появилась на одном из официальных выходов в свет, непосредственно касающемся фильма "Барби" и его безумной популярности в мире.
Звезда выбрала очень нежный розовый костюм пижамного кроя, который выполненнен из вискозы. Также костюм интересно дополнен перламутровыми пуговицами и отлично сел на стройную фигуру знаменитости.
Свой милый лук в стиле барби Робби дополнила розовыми открытыми туфлями на низком каблуке и маленькой сумочкой того же оттенка.
Марго Робби в костюме от украинского бренда (фото: instagram.com/barbiethemovie)
Этот костюм пижамного стиля с перьями принадлежит производителям украинского бренда Sleeper, который специализируется на производстве домашней одежды и делает рутину женщин более приятной и изысканной.
Кстати, пижамка от этого же украинского бренда была замечена в кадре фильма в одной из сцен с участием Иссы Рэй, исполнившей роль Барби-президента.
Образ Марго уже успели разобрать ее поклонницы, следящие за звездой и имеющие страницы в социальной сети Instagram, где и разбирают луки актрисы и ее саму. Это помогает им стать ближе к жизни знаменитости, а другим ценителям таланта Робби - узнать о ней больше информации.
Стоит сказать, что популярность Барби до сих пор не утихает, ведь розовый цвет сопровождает нас повсюду и позволяет каждой женщине и молодой девушке приблизиться к этому сказочному миру.
Свой образ актриса выбрала очень кстати, а вот самим дизайнерам украинского бренда это очень приятно.
Марго Робби в костюме украинского бренда (фото: instagram.com/barbiethemovie)
Образ Марго Робби (фото: instagram.com/mrobbiestyle)
Ранее мы рассказывали о том, что искусственный интеллект показал, как может выглядеть звезда кассового фильма "Барби".
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