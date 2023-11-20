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Непревзойденная Марго Робби показала, как носить костюм от украинского бренда

Понедельник 20 ноября 2023 18:19
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Непревзойденная Марго Робби показала, как носить костюм от украинского бренда Марго Робби засветилась в костюме украинского бренда (фото: instagram.com/margotrobbieofficial)
Автор: Юлия Любченко

Зарубежные звезды часто выбирают украинские бренды, поскольку они современные, модные, качественные, и, конечно, невероятно красивые и удобные.

О том, в костюме какого бренда вышла в свет Марго Робби, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram -страницы модных поклонников актрисы, а также на Instagram-профиль фильма "Барби".

Марго Робби засветилась в костюме украинского бренда

На днях Марго появилась на одном из официальных выходов в свет, непосредственно касающемся фильма "Барби" и его безумной популярности в мире.

Звезда выбрала очень нежный розовый костюм пижамного кроя, который выполненнен из вискозы. Также костюм интересно дополнен перламутровыми пуговицами и отлично сел на стройную фигуру знаменитости.

Свой милый лук в стиле барби Робби дополнила розовыми открытыми туфлями на низком каблуке и маленькой сумочкой того же оттенка.

Непревзойденная Марго Робби показала, как носить костюм от украинского брендаНепревзойденная Марго Робби показала, как носить костюм от украинского брендаНепревзойденная Марго Робби показала, как носить костюм от украинского бренда

Марго Робби в костюме от украинского бренда (фото: instagram.com/barbiethemovie)

Этот костюм пижамного стиля с перьями принадлежит производителям украинского бренда Sleeper, который специализируется на производстве домашней одежды и делает рутину женщин более приятной и изысканной.

Кстати, пижамка от этого же украинского бренда была замечена в кадре фильма в одной из сцен с участием Иссы Рэй, исполнившей роль Барби-президента.

Образ Марго уже успели разобрать ее поклонницы, следящие за звездой и имеющие страницы в социальной сети Instagram, где и разбирают луки актрисы и ее саму. Это помогает им стать ближе к жизни знаменитости, а другим ценителям таланта Робби - узнать о ней больше информации.

Стоит сказать, что популярность Барби до сих пор не утихает, ведь розовый цвет сопровождает нас повсюду и позволяет каждой женщине и молодой девушке приблизиться к этому сказочному миру.

Свой образ актриса выбрала очень кстати, а вот самим дизайнерам украинского бренда это очень приятно.

Непревзойденная Марго Робби показала, как носить костюм от украинского брендаНепревзойденная Марго Робби показала, как носить костюм от украинского брендаНепревзойденная Марго Робби показала, как носить костюм от украинского бренда

Марго Робби в костюме украинского бренда (фото: instagram.com/barbiethemovie)

Непревзойденная Марго Робби показала, как носить костюм от украинского брендаНепревзойденная Марго Робби показала, как носить костюм от украинского брендаНепревзойденная Марго Робби показала, как носить костюм от украинского брендаНепревзойденная Марго Робби показала, как носить костюм от украинского бренда

Образ Марго Робби (фото: instagram.com/mrobbiestyle)

Ранее мы рассказывали о том, что искусственный интеллект показал, как может выглядеть звезда кассового фильма "Барби".

Также читайте наш материал о том, что Марго Робби и Райан Гослинг сыграют вместе в продолжении культового фильма.

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