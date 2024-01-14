Хлои Кардашян снялась в фотосессии в юбке от украинского дизайнера (фото)

Хлои Кардашьян стала известна благодаря реалити-шоу "Семья Кардашьян" и "Кортни и Хлои в Майами" засветилась в юбке от украинского бренда.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу бренда.

Хлои Кардашьян засветилась в юбке от украинского бренда

Хлои Кардашьян снялась в новой фотосессии для журнала Tmrw в юбке украинского дизайнера Ивана Фролова.

Инфлюэнсерка надела длинную черную кожаную юбку с высокой посадкой и вырезами на бедрах из новой коллекции бренда FROLOV.

Стоит отметить, что юбка выглядит очень смело, сексуально и брутально. Черный цвет и вырезы делают свое дело.

Свой образ она дополнила кожаными босоножками на шпильке на завязках и коротким черным топом, что позволяет ей демонстрировать красивую фигуру и подкачанный пресс. Эта юбка также подчеркивает красивые ноги Кардашьян, на которых явно виднеются мышцы.

Хлои Кардашьян в юбке от украинского бренда (фото: instagram.com/frolovheart)

Фото с фотосессии, на которых знаменитость появилась в откровенном образе, были опубликованы на странице модного дома дизайнера Ивана Фролова в Instagram.

Звезда решила не экспериментировать с прической и макияжем, она просто накрутила волосы и распустила их, а вот макияж Хлои достаточно сдержан и натуральный.

"От заката к востоку с Хлои Кардашьян в юбке FROLOV Haute Couture для истории на обложке Tmrw", - написано в социальной сети бренда.

Дизайнер Иван Фролов гордится тем, что его вещи выбирают голливудские звезды и Хлои не исключение. Девушка выглядит в этом образе total black выглядит потрясающе и по-новому раскрывает юбку украинского бренда