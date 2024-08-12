Звезда сериала "Одна родина" признался, готов ли к новым отношениям после развода

Что Самчик говорит о личной жизни

Актер сказал, что на данный момент не имеет отношений, но не исключает их появления в будущем. Ведь, по словам 26-летнего парня, он не против, чтобы любовь была в его жизни и даже спасла его.

"Сейчас я не в отношениях. Дай Бог, чтобы любовь меня или конкретно кого спасла. Хотел бы я? Бог его знает. Ну, любви, наверное, хотел бы. Говорят мне, что так уж не будет. Но будет видно", - объяснил Максим.

Самчик высказался о личной жизни (скриншот)

Что касается темы развода, то звезда "Первых ласточек" рассказал, что не поддерживает связь с бывшей избранницей - одногруппницей и актрисой Ангелиной Трандафиловой.

"Не сошлись характерами. Мы не общаемся. Конечно, это шесть лет жизни. Это часть жизни, мои первые отношения серьезные, первая любовь. Ну, поэтому прямо сказать, что мне жаль, что так все было… Ну, как есть. Да, отношения - это работа, конечно. Но основой должна быть любовь. Она все прощает и все терпит", - отметил он.

Что известно о браке актера

Ангелина и Максим пошли под венец в апреле 2020 года. Вместо свадебных нарядов они выбрали джинсы и обычные толстовки, и в такой одежде узаконили свои отношения.

Актер с бывшей избранницей (скриншот)

До этого пара была вместе четыре года. Уже в мае 2022 года они неожиданно объявили о расставании.

Напомним, Максим Самчик больше всего известен ролью Феди Макарова в телесериале "Первые ласточки". Также сыграл одну из главных ролей в мини-сериале "Одна родина", вышедшем на экраны относительно недавно.

В списке других его киноработ: "Когда падають дерева", "Фокстер и Макс", "Пульс", "Покинуті надії", "Джура Королевич" и другие.