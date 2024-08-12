Звезда "Первых ласточек" высказался о готовности пойти на фронт и вспомнил службу в начале войны

Украинский актер, звезда сериала "Первые ласточки" Максим Самчик прокомментировал свое отношение к мобилизации. Также он рассказал, как в начале полномасштабной войны был в составе ДФТГ.

Что сказал знаменитость, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Алине Доротюк.

Что Самчик говорит о мобилизации

Актер не исключает вероятности того, что может отправиться на фронт. По его словам, сейчас нужно что-то знать и уметь быть готовым к развитию любых событий. Более того, он обучается пилотированию fpv-дронов.

"В октябре у меня ВВК. Я буду менять свой билет, то есть не билет, а приписное (временное удостоверение военнообязанного). Сейчас учусь летать на fpv. Дальше - будет видно. Не знаю, насколько это стоит говорить, но говорят, что это все до лампочки, что все равно пойдешь в пехоту. Потому что говорить можно многое. Конкретно сейчас я здесь", - сказал Максим.

Актер высказался о возможной мобилизации (Фото: instagram.com/__samchyk__)

Кроме того, Самчик вспомнил, как еще накануне полномасштабной войны, за несколько дней до этого, пошел в военкомат.

"Пошел на медкомиссию, меня там забраковали. Я должен 24 февраля 2022 еще прийти в военкомат. Мне делали несколько операций на животе, поэтому именно на срочную службу я не годился, но призвали. Сам пришел, сам взял повестку и ушел" , - поделился актер.

"Через день-два после начала полномасштабного вторжения в Броварах появилась какая-то терроборона или что-то такое. Ты приходишь туда и хочется узнать, что это: где-то здесь по месту, или тебя где-то отправят, а тебе: "Давай записывайся". И ты записываешься", - также рассказал он.

Позже, как выяснилось, известный украинец был не в составе терробороны, а в составе ДФТГ. Он поделился, в чем заключалась его работа и куда он отправился по ее окончании.

Звезда вспомнил службу в начале войны (скриншот)

"Потом оказалось, что это не терроборона, это ДФТГ. Нам оружие выдали, когда уже под Броварами их (врагов, - прим. ред.) не было. Там, может, через месяц, может, даже дольше. Какие-то учения минимальные были, проводились", - отметил звезда.

"Мы стали проверять Донецкие, Луганские и Крым номера, или тогда, если тебе что-то казалось подозрительным. А так было распоряжение: не создавать пробок. ДФТГ (добровольческое формирование территориальной громады) - никто тебя там не держал. Потом я пошел работать в книжный магазин. Это не терроборона была. Тероборрона - это ты в войске, ты подчиняешься, насколько я понимаю. Там нельзя "пришел-ушел", - добавил он.

К слову, Максим Самчик - украинский актер, получивший известность после роли Феди Макарова в телесериале "Первые ласточки". Также сыграл в мини-сериале "Одна родина".

С ноября 2022 работает актером в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.