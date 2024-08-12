5 звезд, которые увели мужчин из семьи и не построили на этом счастье

Эти знаменитости разрушили чужие браки и по собственному опыту убедились, что закон бумеранга действительно существует.

Бритни Спирс

Сегодня многие сочувствуют Бритни Спирс, но забывают, что в прошлом она совершала довольно спорные поступки. Например, ее отношения с Кевином Федерлайном начались, когда он был женат на актрисе Шар Джексон. Более того, на тот момент Шар была беременна их вторым общим ребенком. Однако это не остановило Бритни.

Влюбленная до безумия, она сама предложила Кевину выйти за нее замуж лишь спустя три месяца после знакомства.

Бритни Спирс (фото: Getty Images)

За эту поспешность Спирс впоследствии заплатила высокую цену. Их брак продлился всего два года, и счастья в нем было мало: Кевин часто проводил время с друзьями, оставляя Бритни одну.

После рождения их второго ребенка Федерлайн начал изменять жене, чем повторил свою историю с первым. В итоге Бритни подала на развод, последствия которого преследуют ее и по сей день. Кевин отсудил миллионы долларов и получил опеку над детьми, с которыми Бритни до сих пор не может наладить отношения.

Кевин Федерлайн (фото: Википедия)

Эмбер Херд

Весь мир наблюдал за скандальным разрывом Джонни Деппа и Эмбер Херд, но стоит вспомнить, что их отношения начались так же скандально, как и завершились.

Джонни завел роман с Эмбер на съемках фильма "Ромовый дневник", когда был женат на Ванессе Паради. Их союз продлился четырнадцать лет и считался одним из самых крепких в Голливуде. Однако ничто не вечно - этот брак тоже распался: Депп развелся с Ванессой и через три года женился на Эмбер.

Эмбер Херд (фото: Getty Images)

Однако их брак продержался всего 15 месяцев, после чего Херд подала на развод, обвинив Джонни в домашнем насилии. После длительных судебных разбирательств актера оправдали.

Джонни Депп (фото: Getty Images)

Дениз Ричардс

После развода с Чарли Шином супермодель недолго скучала и вскоре нашла утешение в объятиях гитариста Bon Jovi Ричи Самборы. На тот момент он был женат на подруге Дениз, актрисе из сериала "Мелроуз Плейс" Гизер Локлир.

В интервью для TMZ.com Дениз призналась: "Я желаю Гизеру счастья и всего хорошего. Да, ситуация получилась неприятной, но так сложилось, и к тому же мы уже давно не дружим".

Дениз Ричардс (фото: instagram.com/deniserichards)

Однако счастье Ричардса и Самборы было недолгим: их роман длился всего год, после чего они то сходились, то расходились. В настоящее время Дениз замужем за актером Аароном Файперсом.

Ричи Самборы (фото: Википедия)

Анджелина Джоли

Роман Анджелины Джоли с Брэдом Питтом до сих пор обсуждают многие, включая саму Анджелину. Мы помним все: их первый поцелуй на съемочной площадке "Мистера и миссис Смит", бурный роман, слезы Дженнифер Энистон, на которой Брэд был женат пять лет, хорошая свадьба пары, которую пресса назвала "Джолипитта", и их громкий развод.

Сейчас Питт меняет девушек одну за другой, а Джоли никак не может успокоиться и продолжает активно судиться с бывшим мужем.

Анджелина Джоли и Брэд Питт (фото: Getty Images)

Сиенна Миллер

Она увела красавца Джуда Лоу из семьи, где было трое детей. Их роман вспыхнул во время съемок фильма "Красавчик Альфи, или Чего хотят мужчины". Джуд влюбился в Сиенну, расстался с Сэйди Фростом, но так и не успел жениться на Миллер - Сиенна разорвала помолвку.

Сиенна Миллер (фото: Википедия)

Причина? Оказалось, что Джуд изменял ее с няней своих детей. После этого Сиенна не усвоила урок и увлеклась женатым миллиардером Бальтазаром Гетти. Он повеселился с Миллер, а потом вернулся к своей жене.

Джуд Лоу (фото: Getty Images)