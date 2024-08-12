Зірка серіалу "Одна родина" зізнався, чи готовий до нових стосунків після розлучення

Що Самчик говорить про особисте життя

Актор сказав, що наразі не перебуває у стосунках, але не виключає їхньої появи у майбутньому. Адже, за словами 26-річного хлопця, він не проти, щоб кохання було у його житті та навіть врятувало його.

"Зараз я не в стосунках. Дай Боже, щоб любов мене чи конкретно когось врятувала. Чи хотів би я? Бог його знає. Ну, кохання, мабуть, хотів би. Кажуть мені, що так уже не буде. Але буде видно", - пояснив Максим.

Самчик висловився про особисте життя (скриншот)

Що стосується теми розлучення, то зірка "Перших ластівок" розповів, що не підтримує зв'язок з колишньою обраницею - одногрупницею та акторкою Ангеліною Трандафіловою.

"Не зійшлися характерами. Ми не спілкуємося. Звісно, це шість років життя. Це - частина життя, мої перші стосунки серйозні, перше кохання. Ну, тому прям сказати, що мені шкода, що так все було… Ну, як є. Так, стосунки - це робота, звісно. Але основою має бути любов. Вона все прощає і все терпить", - сказав він.

Що відомо про шлюб актора

Ангеліна і Максим пішли під вінець у квітні 2020 року. Замість весільних вбрань вони обрали джинси та звичайні толстовки, і у такому одязі узаконили свої стосунки.

Актор з колишньою обраницею (скриншот)

До цього пара була разом чотири роки. Вже у травні 2022 року вони несподівано оголосили про розставання.

Нагадаємо, Максим Самчик найбільше відомий роллю Феді Макарова у телесеріалі "Перші ластівки". Також зіграв одну з головних ролей у мінісеріалі "Одна родина", який вийшов на екрани відносно нещодавно.

У списку інших його кіноробіт: "Коли падають дерева", "Фокстер і Макс", "Пульс", "Покинуті надії", "Джура Королевич" та інші.