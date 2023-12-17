Звезда популярного реалити в РФ отправился на войну против Украины

Звезда "Дома-2" пошел на войну убивать украинцев

Путинист заявил, что отправился в зону боевых действий "для защиты суверенитета России".

"Сейчас настало мое время - ехать и продолжать дело наших дедов и прадедов. Нам нельзя забыть историю, иначе всякая "нечисть" будет замахиваться на наш суверенитет, пытаться переписать историю", - процитировали оккупанта росСМИ.

Александр Задойнов (фото: instagram.com/zadoynov.sasha)

К слову, жена террориста выбор его не одобрила.

Более того, она раскрыла его истинные мотивы. И они вовсе не благотворительные.

"Он поехал исключительно не заработать деньги для семьи, а заработать деньги для себя, чтобы закрыть свои потребности, свои долги", - поделилась жена Задойного, которую он оставил с маленьким ребенком на руках.

Александр Задойнов с женой и дочерью (фото: instagram.com/zadoynov.sasha)

К слову, мужчина подписал контракт в Ханты-Мансийском автономном округе, хотя сам живет на несколько городов - в Москве и Сочи.

Отметим, что родом оккупант из Ярославля. 20 лет назад он проходил срочную службу в реактивном дивизионе.

Александр Задойнов (фото: instagram.com/zadoynov.sasha)

Затем участвовал в скандальном телепроекте "Дом-2".

Александр женат и воспитывает троих дочерей от разных браков.