Зірка популярного реаліті в РФ вирушив на війну проти України

Колишній учасник популярного російського реаліті-шоу "Дом-2" Олександр Задойнов вирушив на війну проти України.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.
Путініст заявив, що відправився у зону бойових дій "для захисту суверенітету Росії".
"Зараз настав мій час - їхати і продовжувати справу наших дідів та прадідів. Нам не можна забути історію, інакше щоразу будь-яка "нечисть" буде замахуватися на наш суверенітет, намагатися переписати історію", - процитували окупанта росЗМІ.
Олександр Задойнов (фото: instagram.com/zadoynov.sasha)
До слова, дружина терориста вибір його не схвалила.
Ба більше, вона розкрила його істинні мотиви. І вони зовсім не благодійні.
"Він поїхав виключно не заробити гроші для сім'ї, а заробити гроші для себе, щоб закрити свої потреби, свої борги", - поділилася дружина Задойного, яку він залишив з маленькою дитиною на руках.
Олександр Задойнов з дружиною і донькою (фото: instagram.com/zadoynov.sasha)
До слова, чоловік підписав контракт у Ханти-Мансійському автономному окрузі, хоча сам живе на декілька міст - у Москві та Сочі.
Зазначимо, що родом окупант із Ярославля. 20 років тому він проходив строкову службу в реактивному дивізіоні.
Олександр Задойнов (фото: instagram.com/zadoynov.sasha)
Потім брав участь у скандальному телепроекті "Дом-2".
Олександр одружений і виховує трьох доньок від різних шлюбів.
Нещодавно Богдан Бенюк назвав ім’я колеги, який пішов захищати Україну на фронті.
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