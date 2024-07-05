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Звезда "плюсов" Валентина Хамайко вышла замуж (фото)

Пятница 05 июля 2024 11:13
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Звезда "плюсов" Валентина Хамайко вышла замуж (фото) Валентина Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
Автор: Полина Иваненко

Известная телеведущая и звезда "плюсов" Валентина Хамайко поделилась радостной новостью. Она и ее любимый-военный Андрей Онистрат официально поженились после 18 лет жизни в гражданском браке.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Хамайко поделилась в Instagram.

Известная телеведущая вышла замуж

Так, 4 июля Хаймайко и его избранник официально заключили брак. Ведущая отметила, что она живет с Онистратом уже 18 лет, за это время они успели родить 4 детей, быть "и в радости, и в горе". Также они научились ссориться и мириться.

Звезда &quot;плюсов&quot; Валентина Хамайко вышла замуж (фото)

Звезда "плюсов" вышла замуж (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

"Успели обвенчаться, но не расписывались. Вчера наверстали и это", - написала звезда.

Для церемонии Хамайко выбрала оригинальное платье. Ведущая решила отказаться от классической свадебной одежды. Вместо фаты и белого кружева она примеряла стильное платье-кроше.

Звезда &quot;плюсов&quot; Валентина Хамайко вышла замуж (фото)

Ведущая и ее муж (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

"Забежала с детьми в шоурум и уже через 10 мин была готова прожить вместе еще одно важное событие в нашей жизни! Муж тем временем создавал для меня самый красивый букет", - пояснила звезда.

Звезда &quot;плюсов&quot; Валентина Хамайко вышла замуж (фото)

Семья Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Муж Хамайко снова возвращается на службу. Поэтому она признается, что сильно нервничает, но дает себе возможность насладиться прошлым днем.

"А уже сегодня Андрей снова едет в командировку… Собирает форму, оружие и едет. На сколько - до конца не известно… Как всегда, 2-3 недели за несколько последних дней превратились в 2-3 месяца", - добавила ведущая.

Звезда &quot;плюсов&quot; Валентина Хамайко вышла замуж (фото)

Известная телеведущая вышла замуж (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Церемония проходила без громких празднований. Это радостное событие с молодоженами разделили их младшие дети и родственники.

Звезда &quot;плюсов&quot; Валентина Хамайко вышла замуж (фото)

Звезда &quot;плюсов&quot; Валентина Хамайко вышла замуж (фото)

Звезда &quot;плюсов&quot; Валентина Хамайко вышла замуж (фото)

Свадьба Хамайко (скриншоты)

Как реагирует сеть

В комментариях фаны пишут:

  • "Поздравляю! Будьте счастливы и дальше, и в горе, и в радости"
  • "Поздравляю! Желаю, чтобы и дальше ваш семейный путь был полон любви и нежности, заботы и уважения, общих целей и побед, улыбок детей, восхищения друг друга, будьте счастливы"
  • "Долгих лет семейной жизни вместе, в мире, согласии, достатке и любви".

Что известно об отношениях Хамайко и Онистрата

Пара уже много лет живет вместе. Избранник ведущей - вице-президент Федерации триатлона Украины. Они воспитывают четырех детей - двух сыновей и столько же дочерей.

Звезда &quot;плюсов&quot; Валентина Хамайко вышла замуж (фото)

Ведущая и ее избранник (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Сейчас Онистрат защищает Украину и стал командиром роты БПЛА. Мужчина служил вместе со своим сыном от первого брака. Но в 2023 году семья ведущей пережила болезненную утрату. Сын Онистрата погиб.

Напомним, недавно Хамайко высказалась о Потапе и Насте Каменских.

Кроме этого, ранее мы уже рассказывали, что экс-муж Тринчер пожаловался на проблемы с деньгами.

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